День выбора

В российском обществе не очень принято разделять власть на уровни или ветви. Глава района, областной судья и федеральный министр в глазах обывателя имеют много общего: это «начальство», которое способно решать проблемы людей или, наоборот, их создавать. Эти функции власти переплетаются в единый политический процесс.