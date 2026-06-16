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День выбора

Россияне избирают депутатов, а депутаты – линию поведения
Павел Склянчук , руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства

В российском обществе не очень принято разделять власть на уровни или ветви. Глава района, областной судья и федеральный министр в глазах обывателя имеют много общего: это «начальство», которое способно решать проблемы людей или, наоборот, их создавать. Эти функции власти переплетаются в единый политический процесс.

В народной мифологии и маскульте власти понятие «депутат» имеет собирательное значение и нередко ругательную коннотацию.

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