День выбора

День выбораРоссияне избирают депутатов, а депутаты – линию поведения
В российском обществе не очень принято разделять власть на уровни или ветви. Глава района, областной судья и федеральный министр в глазах обывателя имеют много общего: это «начальство», которое способно решать проблемы людей или, наоборот, их создавать. Эти функции власти переплетаются в единый политический процесс.
В народной мифологии и маскульте власти понятие «депутат» имеет собирательное значение и нередко ругательную коннотацию.
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