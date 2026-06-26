Вице-премьер Виталий Савельев может перейти в ГосдумуНа съезде «Единой России» 28 июня партия может включить его в список кандидатов
Вице-премьер Виталий Савельев может перейти в Госдуму. Об этом «Ведомостям» сказали трое собеседников, близких к администрации президента (АП). Савельев не участвовал в праймериз «Единой России», но, согласно уставу «Единой России», от которой он может быть избран, партия включит его в свой предвыборный список. Съезд партии пройдет 28 июня в Москве.
Обсуждение возможного перехода Савельева в Госдуму началось несколько месяцев назад, говорит один из источников. Вероятность его перехода в нижнюю палату высока, подтверждает еще один из собеседников. По его словам, там Савельев может занять одну из высоких должностей – вице-спикера или главы одного из комитетов.
Савельеву 72 года. С 2024 г. он занимает должность вице-премьера. С 2009 по 2020 г. Савельев был гендиректором ПАО «Аэрофлот». В 2020 г. он стал министром транспорта. В «Аэрофлоте» его сменил Михаил Полубояринов, а с 2022 г. компанию возглавил Сергей Александровский. После инаугурации президента в 2024 г. Савельев стал вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина. На посту главы Минтранса его сменил губернатор Курской области Роман Старовойт. А в 2025 г. Старовойта на этом посту сменил бывший губернатор Новгородской области, замминистра транспорта Андрей Никитин.
В правительстве Савельев курирует транспортную отрасль. Он отвечает за госпрограмму «Развитие транспортной системы», нацпроекты «Беспилотные авиационные системы», «Эффективная транспортная система». В числе курируемых Савельевым вопросов – создание и функционирование транспортной системы в России, в том числе Единой опорной транспортной сети, а также повышение безопасности и устойчивости транспортной системы, доступность качественных транспортных услуг, а также перспективное планирование эксплуатации дорог и развитие объектов придорожного сервиса.
Савельев координирует и госполитику в области создания, развития и обеспечения деятельности пунктов пропуска через госграницу России и мест ее пересечения. В его ответственности также регулирование деятельности субъектов естественных монополий в сфере транспорта, в том числе в части согласования инвестиционных программ. Среди ведомств в зоне его ответственности – Минтранс, Росавиация, Ространснадзор, Росавтодор, Росморречфлот.