Вице-премьер Виталий Савельев может перейти в Госдуму

Савельеву 72 года. С 2024 г. он занимает должность вице-премьера. С 2009 по 2020 г. Савельев был гендиректором ПАО «Аэрофлот». В 2020 г. он стал министром транспорта. В «Аэрофлоте» его сменил Михаил Полубояринов, а с 2022 г. компанию возглавил Сергей Александровский. После инаугурации президента в 2024 г. Савельев стал вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина. На посту главы Минтранса его сменил губернатор Курской области Роман Старовойт. А в 2025 г. Старовойта на этом посту сменил бывший губернатор Новгородской области, замминистра транспорта Андрей Никитин.