Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
YDEX3 555+0,59%CNY Бирж.00%IMOEX2 243,47-3,96%RTSI945,17-4,16%RGBI114,92-0,66%RGBITR763,23-0,61%
Главная / Политика /

Владимир Путин может принять участие в съезде «Единой России»

Но в Кремле ничего не знают о том, может ли президент возглавить список партии
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Владимир Путин может принять участие в съезде «Единой России», который состоится 28 июня. «Этого нельзя исключать», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей» о планах главы государства.

28 июня пройдет первый этап предвыборного съезда «Единой России». На нем партия должна утвердить список кандидатов на выборы в Госдуму. Интрига до старта избирательной кампании разворачивается в том числе вокруг того, кого партия включит в общефедеральную часть своего предвыборного списка.

На вопрос о том, может ли Путин в качестве «паровоза» возглавить общефедеральную часть списка партии, Песков ответил: «Мне об этом ничего не известно».

Неожиданные победы и поражения на праймериз «Единой России»

Политика / Демократия

Во главе списка «Единой России» в 2003 г. вскоре после ее создания шли министр внутренних дел России Борис Грызлов (сейчас – посол РФ в Белоруссии), занимавший тогда должность главы МЧС Сергей Шойгу, мэр Москвы Юрий Лужков и президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Путин предвыборный список единороссов возглавлял один раз – это было в 2007 г., перед тем как произошла «рокировка» и Дмитрий Медведев стал президентом (занимал должность в 2008-2012 гг., затем восемь лет был премьером).

В 2011 г. и 2016 г. общефедеральную часть возглавлял один и тот же человек – это нынешний председатель партии Медведев. В январе этого года «Ведомости» писали, что список партии может возглавить Медведев. Тогда, правда, источники говорили, что самый желаемый, но наименее вероятный вариант на эту роль – это глава государства.

«Единая Россия» ищет женщину в федеральную пятерку списка

Политика / Власть

Одна из последних обсуждаемых конфигураций предполагает выдвижение в общефедеральной части списка пятерки кандидатов, писали «Ведомости». Основные – министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, участница спецоперации фельдшер Людмила Болилая, участник спецоперации Владислав Головин и военкор Евгений Поддубный.

Столько же было в 2021 г. На первом месте был на тот момент министр обороны, сейчас секретарь Совбеза Сергей Шойгу, затем Лавров, врач Денис Проценко, руководитель «Сириуса» Елена Шмелева и на тот момент уполномоченный по правам ребенка, а сейчас вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Читайте также:Источники «Ведомостей»: более трети регионов будут использовать ДЭГ
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте