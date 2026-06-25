Владимир Путин может принять участие в съезде «Единой России»

Во главе списка «Единой России» в 2003 г. вскоре после ее создания шли министр внутренних дел России Борис Грызлов (сейчас – посол РФ в Белоруссии), занимавший тогда должность главы МЧС Сергей Шойгу, мэр Москвы Юрий Лужков и президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Путин предвыборный список единороссов возглавлял один раз – это было в 2007 г., перед тем как произошла «рокировка» и Дмитрий Медведев стал президентом (занимал должность в 2008-2012 гг., затем восемь лет был премьером).