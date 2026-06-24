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Главная / Политика /

Кремль: перенос выборов в Госдуму не рассматривается

Ведомости

Вопрос о переносе выборов депутатов Государственной думы в настоящее время не рассматривается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о возможном изменении сроков проведения голосования, Песков ответил отрицательно.

По словам пресс-секретаря президента, сейчас продолжается подготовка к предстоящему голосованию. Он напомнил, что проведение выборов уже определено соответствующим указом главы государства.

16 июня Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 20 сентября. По закону выборы должны быть назначены указом президента не ранее чем за 110 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

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Общество

23 июня «Ведомости» передавали, что лидер ЛДПР Леонид Слуцкий возглавил общефедеральный список партии на предстоящих выборах депутатов Госдумы. Помимо Слуцкого, в первую тройку общефедерального списка включены член ЛДПР и участник специальной военной операции Алексей Верещагин, а также первый заместитель руководителя центрального аппарата партии Мария Воропаева.

20 июня КПРФ утвердил список кандидатов на выборы. Лидер партии Геннадий Зюганов возглавил список. Его внук Леонид, депутат Мосгордумы, включен в состав одной из региональных групп по Москве. КПРФ сформировала в Москве две региональные группы. Одну из них возглавил депутат Госдумы Вадим Кумин, который считается спонсором партии, другую – первый секретарь столичного горкома Виктор Царихин.

11 июня источники «Ведомостей» рассказали, кто может войти в список кандидатов на выборы от «Единой России». Источники считают, что в общефедеральную часть списка ЕР с большой вероятностью могут войти министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, участница спецоперации фельдшер Людмила Болилая, участник спецоперации Владислав Головин и военкор Евгений Поддубный.

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