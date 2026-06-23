Слуцкий возглавил федеральный список ЛДПР на выборах в Госдуму

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий возглавил общефедеральный список партии на предстоящих выборах депутатов Государственной думы. Решение было объявлено на 38-м предвыборном съезде ЛДПР, который проходит во вторник в Московской области. В федеральную часть списка вошли десять кандидатов, передает корреспондент «Ведомостей».