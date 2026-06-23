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Слуцкий возглавил федеральный список ЛДПР на выборах в Госдуму

Ведомости

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий возглавил общефедеральный список партии на предстоящих выборах депутатов Государственной думы. Решение было объявлено на 38-м предвыборном съезде ЛДПР, который проходит во вторник в Московской области. В федеральную часть списка вошли десять кандидатов, передает корреспондент «Ведомостей».

Помимо Слуцкого, в первую тройку общефедерального списка включены член ЛДПР и участник специальной военной операции Алексей Верещагин, а также первый заместитель руководителя центрального аппарата партии Мария Воропаева.

В общефедеральную часть списка также вошли заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Андрей Луговой, депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут, председатель движения «Блок Жириновского» Александр Курдюмов, участник СВО Дмитрий Жирков, депутат Госдумы Дмитрий Свищев, чрезвычайный и полномочный посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов и вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

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Общество

Выборы депутатов Госдумы состоятся с 18 по 20 сентября. Всего ЛДПР выдвинула на выборы 435 кандидатов, включая 224 кандидата по одномандатным округам.

23 июня источники, близкие к руководству партии, сообщили «Ведомостям», что в общефедеральную часть списка ЛДПР, скорее всего, войдут 10 человек. Источники назвали среди основных кандидатов Слуцкого, Воропаеву, Лугового, Бута и других.

В январе 2025 г. Слуцкий утвердил новую структуру центрального аппарата. У него появились два первых заместителя: Александр Курдюмов и Мария Воропаева, которая занялась подготовкой к федеральной избирательной кампании. 

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