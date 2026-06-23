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Главная / Политика /

Список ЛДПР поведут на выборы 10 человек – источники «Ведомостей»

Среди кандидатов – Слуцкий, Луговой, Воропаева и Бут
Юлия Малева

В общефедеральную часть списка ЛДПР, скорее всего, войдут 10 человек, сообщили «Ведомостям» источники, близкие к руководству партии.

Среди основных кандидатов – лидер партии и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, первый замруководителя центрального аппарата и депутат Мосгордумы Мария Воропаева, депутат Госдумы Андрей Луговой, бизнесмен и депутат ульяновского заксобрания Виктор Бут и другие.

Съезд по выдвижению кандидатов проходит в эти минуты.

Леонид Слуцкий к выборам провел перестановки в центральном аппарате ЛДПР

Политика

В январе 2025 г. Слуцкий утвердил новую структуру центрального аппарата. У него появились два первых заместителя: Александр Курдюмов и Мария Воропаева, которая занялась подготовкой к федеральной избирательной кампании. Воропаева получила партбилет после избрания депутатом Мосгордумы в сентябре 2024 г. как самовыдвиженец.

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