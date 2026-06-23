Список ЛДПР поведут на выборы 10 человек – источники «Ведомостей»

В январе 2025 г. Слуцкий утвердил новую структуру центрального аппарата. У него появились два первых заместителя: Александр Курдюмов и Мария Воропаева, которая занялась подготовкой к федеральной избирательной кампании. Воропаева получила партбилет после избрания депутатом Мосгордумы в сентябре 2024 г. как самовыдвиженец.