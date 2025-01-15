Леонид Слуцкий к выборам провел перестановки в центральном аппарате ЛДПР

Политолог Александр Кынев считает изменения структуры центрального аппарата ЛДПР продолжением укрепления Слуцким личного контроля над партией. «Он убирает людей, которые были фаворитами Жириновского и составляли костяк при прежнем лидере. Ему нужны люди, которые получили пост из его рук, т.к. любому начальнику некомфортно работать с наследием предыдущего. Слуцкий для своих подчиненных должен являться нанимателем и источником должности, которую они занимают», — сказал эксперт «Ведомостям». Кроме того, Кынев заметил, что таким образом «проявляются контуры будущего списка» ЛДПР на выборах в Госдуму. «Люди, которые заняли ключевые позиции [в центральном аппарате], скорее всего войдут в основную часть списка, в результате состав фракции существенно поменяется, т.к. из тех, кто состоит в ней сейчас, в центральном аппарате практически никого нет», — заключил политолог. Действительно, Слуцкий – единственный член центрального аппарата с мандатом депутата Госдумы.