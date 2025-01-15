Леонид Слуцкий к выборам провел перестановки в центральном аппарате ЛДПР

Леонид Слуцкий к выборам провел перестановки в центральном аппарате ЛДПРВ обновленной структуре у лидера партии появились два первых заместителя
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий утвердил новую организационную структуру центрального аппарата партии в преддверии выборов депутатов Госдумы, которые запланированы на 2026 г. Первым на это обратило внимание издание РБК, соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте политической силы. Непосредственное руководство центральным аппаратом Слуцкий оставил за собой. В обновленной структуре центрального аппарата у Слуцкого теперь два первых заместителя: ими стали Александр Курдюмов (ранее был просто заместителем) и советница лидера ЛДПР Мария Воропаева, получившая партбилет после избрания депутатом Мосгордумы в сентябре 2024 г. в качестве самовыдвиженки. Курдюмов будет курировать административно-операционный блок партии, Воропаева займется подготовкой к федеральной избирательной кампании.
Функционал заместителей руководителя центрального аппарата ЛДПР связан основной деятельностью и партработой. Отвечать за цифровизацию в партии будет супруг дочери Жириновского Аркадий Боцан-Харченко, курировать финансово-экономические вопросы – Елена Строкова (сохранила должность). Элеонора Кавшар осталась заместителем Слуцкого по информационной политике. Заместители руководителя центрального аппарата ЛДПР Виталий Храмушин и Давыд Губарь займутся соответственно политической работой и сопровождением избирательных кампаний. Бывший заместитель Слуцкого по аппарату Алексей Диденко, возглавлявший структуру около полугода после смерти Владимира Жириновского в 2022 г., в обновленный состав не попал.
Кроме того, Слуцкий назначил себе двух советников. Ими стали сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева (она займется вопросами развития Лиги женщин ЛДПР) и депутат Московской областной думы Дмитрий Шатунов, который будет курировать молодежную организацию партии, ЗОЖ-проект «Мне по силам!», развитие цифровой партийной экосистемы и другие проекты. Аппарат любой структуры периодически претерпевает изменения и корректировки, и ЛДПР в этом отношении не исключение, сказал «Ведомостям» замглавы фракции политической силы в Госдумы Ярослав Нилов. «Например, Аркадий Боцан-Харченко имеет опыт работы вице-губернатором во Владимирской области (2018 – 2022 гг., когда регионом руководил Владимир Сипягин. – «Ведомости») и будет отвечать за крайне важную современную составляющую – это цифровизация и все, что связано с ней. Партия – живой организм, так было всегда», — отметил Нилов.
Политолог Александр Кынев считает изменения структуры центрального аппарата ЛДПР продолжением укрепления Слуцким личного контроля над партией. «Он убирает людей, которые были фаворитами Жириновского и составляли костяк при прежнем лидере. Ему нужны люди, которые получили пост из его рук, т.к. любому начальнику некомфортно работать с наследием предыдущего. Слуцкий для своих подчиненных должен являться нанимателем и источником должности, которую они занимают», — сказал эксперт «Ведомостям». Кроме того, Кынев заметил, что таким образом «проявляются контуры будущего списка» ЛДПР на выборах в Госдуму. «Люди, которые заняли ключевые позиции [в центральном аппарате], скорее всего войдут в основную часть списка, в результате состав фракции существенно поменяется, т.к. из тех, кто состоит в ней сейчас, в центральном аппарате практически никого нет», — заключил политолог. Действительно, Слуцкий – единственный член центрального аппарата с мандатом депутата Госдумы.