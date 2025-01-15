На съезде в июле Зюганова должны переизбрать на пост лидера КПРФ

И у КПРФ, и у ЛДПР устойчивый электорат, который голосует за партии по привычке для поддержки своего кандидата, говорит социолог Денис Волков. В этой связи для избирателей коммунистов важен Зюганов, он для них наиболее значимая и авторитетная фигура, сказал он. По данным ВЦИОМа за 10 января 2025 г., Зюганову как политику доверяет 37,2% опрошенных россиян. Для сравнения: главе «Справедливой России» Сергею Миронову – 32,1%, председателю ЛДПР Леониду Слуцкому – 25%, лидеру «Новых людей» Алексею Нечаеву – 10,2%.