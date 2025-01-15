На съезде в июле Зюганова должны переизбрать на пост лидера КПРФ

На съезде в июле Зюганова должны переизбрать на пост лидера КПРФВ таком случае он будет управлять партией во время выборов 2026 года
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на заседании фракции в Госдуме 14 января заявил, что коммунисты активно готовятся к следующему отчетно-выборному съезду, рассказали «Ведомостям» два источника в партии. Мероприятие пройдет в первой половине июля, добавил один из них.
Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин подтвердил «Ведомостям», что вопрос обсуждался на заседании фракции. По его словам, пленум ЦК, посвященный подготовке к съезду, пройдет в апреле, а он сам состоится в первой половине июля.
Вероятнее всего, съезд пройдет 12–14 июля 2025 г., заявил «Ведомостям» зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин. Там должна пройти ротация в руководстве партии.
По словам источника «Ведомостей», обсуждется, что руководителем КПРФ будет переизбран Зюганов. Среди претендентов на пост председателя ЦК в регионах называют несколько фамилий, сказал Кашин, но чаще всего говорят именно о Зюганове. Перед выборами в Госдуму 2026 г. вряд ли стоит ждать резких перемен в КПРФ, говорит еще один источник «Ведомостей».
Зюганов руководит компартией больше 30 лет. Его избрали председателем ЦИК (позже – ЦК) КПРФ в 1993 г. В том же году он стал депутатом Госдумы (кроме него отработали все восемь созывов еще два думца из 450).
Поддержка КПРФ
Электоральный рейтинг КПРФ равен 9,7%. По этому показателю коммунистов, напротив, обгоняет ЛДПР: в случае выборов сейчас за нее бы проголосовало 10,7% опрошенных. После КПРФ следуют «Новые люди» (6,5%), далее – «Справедливая Россия» (4,2%). Лидер в электоральном рейтинге – «Единая Россия» (35,2%).
Во время всех парламентских кампаний партийный вождь был № 1 в списке КПРФ (президентские кампании он пропускал). Секретарь ЦК по выборам Сергей Обухов заявил, что «лидерство Зюганова бесспорно» и сейчас. Правда, начиная с выборов 2021 г. в общефедеральной части списка может быть сразу 15 человек, причем не только с партийными корочками.
И у КПРФ, и у ЛДПР устойчивый электорат, который голосует за партии по привычке для поддержки своего кандидата, говорит социолог Денис Волков. В этой связи для избирателей коммунистов важен Зюганов, он для них наиболее значимая и авторитетная фигура, сказал он. По данным ВЦИОМа за 10 января 2025 г., Зюганову как политику доверяет 37,2% опрошенных россиян. Для сравнения: главе «Справедливой России» Сергею Миронову – 32,1%, председателю ЛДПР Леониду Слуцкому – 25%, лидеру «Новых людей» Алексею Нечаеву – 10,2%.
Избиратель Зюганова и КПРФ отличается: лично за главу партии голосуют в первую очередь на периферии, а за партию как таковую – жители городов и интеллигенция, считает политолог Александр Кынев. «Зюганов – это воспоминание из 1990-х гг., современная КПРФ гораздо более молодая и городская», – полагает эксперт.
Но сейчас, как правило, стабильность позиций партии определяется не велением избирателей, а личными связями партийных руководителей, уточнил политолог. Зюганов, утверждает политконсультант Олег Бондаренко, может считать, что ни с кем, кроме него не будет разговаривать президент. Лидер КПРФ, как считает Кынев, выступает для партии в первую очередь не столько как «паровоз», сколько как «зонтик».