Зюганов и его внук пойдут на выборы в Госдуму от КПРФ
КПРФ выдвинула на выборы в Госдуму двух представителей семьи Зюгановых. Лидер партии Геннадий Зюганов возглавил список. Его внук Леонид, депутат Мосгордумы, включен в состав одной из региональных групп по Москве. Список кандидатов 20 июня утвердил съезд партии.
КПРФ сформировала в Москве две региональные группы. Одну из них возглавил депутат Госдумы Вадим Кумин, который считается спонсором партии, другую – первый секретарь столичного горкома Виктор Царихин. Следом за ним идет депутат Госдумы Денис Парфенов. Четвертый номер в этой группе – Зюганов. Это место почти наверняка непроходное.
Леониду Зюганову 37 лет. С 2014 г. он депутат Мосгордумы, работает там третий созыв. В 2023 г. политик участвовал в выборах мэра Москвы, занял второе место с 8,16% голосов.
В марте Зюганов-младший говорил «Ведомостям», что рассматривает возможность выдвижения в Госдуму в 2026 г. Но учитывая, что выборы в Мосгордуму прошли только в 2024 г., такой переход означал бы потерю одного из трех мандатов КПРФ в столичном парламенте, отмечал он. А победа на довыборах партии не гарантирована.
Внук лидера КПРФ эффективно работает в Мосгордуме и у него «хорошие перспективы», сообщил тогда «Ведомостям» депутат Госдумы, пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко. Но решение о выдвижении Зюганова-младшего в нижнюю палату зависит и от личного желания кандидата, и от решения московской организации, подчеркивал он.