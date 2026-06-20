Зюганов и его внук пойдут на выборы в Госдуму от КПРФ

В марте Зюганов-младший говорил «Ведомостям», что рассматривает возможность выдвижения в Госдуму в 2026 г. Но учитывая, что выборы в Мосгордуму прошли только в 2024 г., такой переход означал бы потерю одного из трех мандатов КПРФ в столичном парламенте, отмечал он. А победа на довыборах партии не гарантирована.