КПРФ первой из партий определилась с кандидатами в депутаты Госдумы

КПРФ первой из партий определилась с кандидатами в депутаты ГосдумыФедеральную часть списка утвердили на съезде партии
В первую тройку у коммунистов вошли их лидер Геннадий Зюганов, глава Хакасии Валентин Коновалов и первый зампред ЦК Юрий Афонин, как и предсказывали «Ведомости».
Это решение утвердил съезд партии.
Также в федеральную часть списка включены депутаты Госдумы:
Дмитрий Новиков
Владимир Кашин
Николай Харитонов
Леонид Калашников
Николай Коломейцев
Казбек Тайсаев
Мария Дробот
Борис Комоцкий
Сергей Гаврилов
Юрий Синельщиков
Алексей Куринный
Эти 15 человек гарантировано получат депутатские мандаты при прохождении КПРФ в Госдуму. На выборах в 2021 г. партия набрала 18,93% голосов.
Помимо федеральной части, коммунисты выдвинули кандидатов по 36 региональным группам. Всего в списке КПРФ 336 человек.