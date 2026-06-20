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КПРФ первой из партий определилась с кандидатами в депутаты Госдумы

Федеральную часть списка утвердили на съезде партии
Ведомости

В первую тройку у коммунистов вошли их лидер Геннадий Зюганов, глава Хакасии Валентин Коновалов и первый зампред ЦК Юрий Афонин, как и предсказывали «Ведомости».

Это решение утвердил съезд партии. 

Также в федеральную часть списка включены депутаты Госдумы:

  • Дмитрий Новиков

  • Владимир Кашин 

  • Николай Харитонов

  • Леонид Калашников

  • Николай Коломейцев

  • Казбек Тайсаев

  • Мария Дробот

  • Борис Комоцкий

  • Сергей Гаврилов

  • Юрий Синельщиков

  • Алексей Куринный

Эти 15 человек гарантировано получат депутатские мандаты при прохождении КПРФ в Госдуму. На выборах в 2021 г. партия набрала 18,93% голосов.

Помимо федеральной части, коммунисты выдвинули кандидатов по 36 региональным группам. Всего в списке КПРФ 336 человек.

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