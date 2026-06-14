Геннадий Зюганов: «Государей оценивают в совокупности»

«Государей оценивают в совокупности»Лидер КПРФ о перспективах коммунизма, недовольстве деприватизацией и гениальном изобретении Путина
- Актуален ли коммунизм
- Что предлагает КПРФ
- Проблема демографии
- Кто хуже: Трамп или Байден?
- Поддержка малого бизнеса
- Настроение людей меняется
- О списке кандидатов в Госдуму
Думский кабинет председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова украшает советская атрибутика, карта СССР, книги, партийные награды, шахматы, победные кубки мини-футбольного клуба КПРФ и баночки с медом. Первое, что видят посетители, – охапка пшеницы сорта «Зюгановка», ее выращивают на родине лидера партии в Орловской области. Руководит регионом тоже коммунист – Андрей Клычков.
Прежде чем начать интервью, Зюганов проводит получасовую экскурсию по кабинету. Он его занимает еще с первого созыва Госдумы. Глава КПРФ показывает альбомы, посвященные совхозу им. Ленина и другим предприятиям коммунистов, энциклопедию пчеловода. Говорит, что она станет залогом успеха, если добыча меда станет делом жизни журналиста.
Не сразу понимаешь, о чем Зюганову рассуждать интересней – о достижениях аграриев или о политике. Впрочем, в интервью он говорил о последней. Лидер КПРФ рассказал «Ведомостям», что случится с Россией при потере «еще одной пятилетки», как его «слушают» американцы, зачем молодежи голосовать за КПРФ и об использовании опыта Ленина и Сталина в проведении спецоперации.
– Если обратиться к самому происхождению слова, то коммунизм – это приоритет общественного интереса над частным эгоизмом. Мне эта идея очень близка.
Когда я изучал Библию, Коран и Тору, меня поразило, насколько нравственные принципы, изложенные там и в Нагорной проповеди, созвучны тем ценностям, которые были сформулированы в моральном кодексе строителей коммунизма. Речь идет о справедливости, взаимопомощи, уважении к человеку труда. Эти ценности оказались не просто важными – они спасительны для общества.
Человечество давно выработало ориентиры, которые помогают ему выживать. Если общественные интересы ставятся выше частных, общество становится устойчивее. Когда же на первое место выходят потребление, нажива и личная выгода, государство начинает разрушаться.
Россия особенно хорошо знает цену этому выбору. Наш народ совершил несколько подвигов. Но один из самых гениальных – удалось создать централизованное государство, объединить множество народов и культур, сохранив их языки, традиции и веру. Только за это можно поставить памятник, это уникальный исторический опыт.
Но как только государство стало строить хищный потребительский капитализм, оно не выдержало. Власти поставили себе целью набить карманы, животы и послать всех подальше.
– Для начала нужно понять, какой именно капитализм мы построили. Я считаю, что это капитализм абсолютно латиноамериканского типа: олигархический, сырьевой, непроизводительный. Вот у вас чей мобильник? Айфон?
– У меня их три вообще! Я знаю, что американцы меня слушают. В одном кармане американцы, в другом – китайцы, а в третьем – вьетнамский партизан.
Но я вернусь к прошлому вопросу. Когда я изучал историю начала XX в., меня поразило, насколько точно Ленин предсказал развитие событий. Еще задолго до Первой мировой войны он пришел к выводу, что российский капитализм носит подчиненный характер. В конечном итоге страна оказалась втянута в конфликт, к которому не была готова, и империя рухнула.
После этого Ленин предложил альтернативу – не власть олигархии и капитала, а общество, основанное на принципах справедливости, мира и уважения к человеку труда. Важно не только то, что он сформулировал эту идею, но и то, что сумел воплотить ее на практике. Я абсолютно убежденный сторонник социализма, коммунистической идеи.
– Ленин сумел собрать страну, которая фактически распалась на части. Причем сделал это не силой оружия, а через создание новой политической системы и нового общественного договора.
Что касается Сталина, то его главная заслуга – индустриализация. За 20 лет Советский Союз совершил колоссальный рывок в развитии промышленности, увеличив ее потенциал в 70 раз.
– Репрессии были, и они были осуждены. У вас все сводится к одним репрессиям? Государей так не судят – их оценивают в совокупности. Он создал могучую, сильную страну. Без этого исход Второй мировой мог оказаться совершенно иным. Вы бы сейчас не сидели со мной и не обсуждали эту проблему,
– Ответ очень простой. Ко мне часто приходят молодые люди, я спрашиваю у них: «Вы на выборы пойдете?» Отвечают, что нет. Говорят: «Учиться невозможно. Платить за все надо. Если ночью работаешь – на занятиях спишь. Ипотека – сплошное рабство. Даже если купил эту однушку, там детскую кроватку некуда поставить. Все отняли!»
– А мы предлагаем именно такую программу: восстановление социальных гарантий, поддержку молодых семей, доступное образование и уважение к человеку труда. С этого и начинается разговор о будущем страны. Все то, что мы изобретали в Советском Союзе, великолепно. Так что, в принципе, несложно объяснить, в чем преимущества социализма. И почему нужно голосовать за нас, за смену несправедливого и, по сути, тупикового социально-экономического курса. Почему власть бездействует, я не понимаю. Я часто ее не понимаю.
– Отнимают имущество у одних и раздают таким же.
Идет война. Война – это прежде всего сражение потенциалов. Если ваш потенциал будет ниже, чем у противника, вы длинную войну никогда не выиграете. Сейчас у нас возникли большие проблемы. Поэтому пересмотр приватизационных сделок должен приводить к тому, чтобы доходы важнейших отраслей работали на укрепление потенциала страны, на ее казну, на интересы общества. А если это просто передача собственности от одних олигархических кланов другим, то такая операция ничего полезного стране и гражданам не приносит. И деприватизацией она де-факто не является. Тех же щей да пожиже влей.
Проблема в том, что в 1990-е гг. у нас не было полноценной приватизации. Было преступное разграбление под руководством Чубайса. Они брали собственность вашей бабушки, папы, мамы и писали своей рукой – «продать!». Продавали по цене трех иномарок заводы, где трудились тысячи людей.
Сейчас стоит вопрос в том, как обеспечить развитие страны, остановить вымирание населения, поддержать молодое поколение и создать условия для технологического прорыва.
Мы предлагаем простой принцип: природные ресурсы, недра и стратегическая сырьевая база должны принадлежать всему народу. Необходимо изменить подход к распределению национального богатства. Второе направление – поддержка сельского хозяйства. Земля должна работать. И третье – жилищно-коммунальное хозяйство. Износ инфраструктуры достиг опасного уровня. Мы сидим на коммунальной бомбе. И она обязательно взорвется. Особенно серьезным испытанием будут морозы.
– Да, мне недавно пришла жировка (квитанция на оплату ЖКУ. – «Ведомости») почти на 30 000 руб. Даже мне тяжело. Это абсолютно ненормально!
Ко мне постоянно обращаются пенсионеры, учителя, ветераны. Люди рассказывают одну и ту же историю: после оплаты коммунальных услуг из пенсии в 20 000 руб. остается половина, из которых 5000 руб. уходит на лекарства и столько же – на еду. Плачут, говорят: «Что ж вы мне петлю на шею под старость надеваете?»
Мы давно предлагаем закрепить принцип, согласно которому расходы семьи на коммунальные услуги не должны превышать 10% совокупного дохода. Это позволило бы одновременно защитить граждан и обеспечить устойчивое финансирование отрасли.
Кроме того, необходимо навести порядок среди управляющих компаний. Каждая вторая – ворье, жулье! Людей поставили в зависимость от неквалифицированных, неграмотных, бессовестных работников. И концов не найдешь, из-за чего снова подняли квартплату. Из-за чего все больше дерут за подъезд, за машину, за клумбу, которую никогда не удобряли.
«Многих нынешних событий можно было избежать»
– Это одна из главных проблем страны. Надо срочно принимать меры. Если мы потеряем еще одну пятилетку, нас просто разорвут. Для России с ее огромной территорией это вопрос не только социальный, но и стратегический.
– Я убежден, что многих нынешних событий можно было избежать. Если вы следили за моей президентской программой, то у меня первый пункт был – восстановление славянского ядра: русские, белорусы, украинцы. Я это еще Александру Лукашенко в 1994г. говорил, когда он впервые решил пойти на выборы: «Мы вас поддержим, но у нас жесткие условия. Проявите волю для того, чтобы соединить нас». Это он потом решительно и сделал.
А на Украине мы создали мягкую силу, во всех 25 областях была компартия. Если бы нас послушали, то нацизм локализовался бы на Львовщине и ничего бы этого не было. Можно было все это остановить.
Сегодня ситуация значительно сложнее. Если мы не решим проблему денацификации и демилитаризации, то все это будет гнить и неизбежно прорвется.
У нас сейчас достаточно сил и союзников – прежде всего в рамках БРИКС и ШОС. Например, ни одна из стран Африки не поддержала санкции против нас, хотя некоторые из них зависимы от США. Они наелись западного олигархического капитала.
– Советский опыт в этом отношении был гениальным. За годы существования СССР мы подготовили около 600 000 специалистов для стран Азии, Африки и Латинской Америки. Практически везде, где мне доводилось бывать, встречались люди, которые учились в Советском Союзе и сохраняли теплое отношение к нашей стране.
Например, я учился с президентом Вьетнама, вместе диссертацию защищали. Я Владимиру Путину сказал: «Поезжайте туда, вы ахнете!» Он в восторге был. Мы там подписали целый пакет важнейших соглашений. Сегодня это одна из самых динамично развивающихся стран Азии. Ее население превышает 100 млн человек. Наши отношения строились десятилетиями.
– Это мы прикладываем усилия в этом направлении. Наша партия никого из тех, с кем СССР наладил отношения, не только не бросила – мы сохранили, укрепили и приумножили отношения с ними.
Если взять африканские страны, то мы со всеми сохранили отношения. Мой главный помощник напрямую работал с Нельсоном Манделой. Когда Мандела вышел из заключения и приехал в Москву, он поставил условия Ельцину: возложить к Мавзолею цветы, поклониться нашим героям, провести встречу со мной. Меня нашли, я с ним в Кремле сидел. Он благодарил нас.
Мы недавно проводили международный антифашистский форум. В нем участвовало 185 делегаций из десятков стран мира. Все они подписали обращение за справедливое мироустройство, против фашизма, терроризма и любых форм неонацизма. В работе участвовали представители самых разных государств, включая страны НАТО. Мы с ними работаем очень плотно. Когда мне сказали: «Не поедут», я ответил: «Наши сторонники все поедут – в том числе и представители западных стран». Мне говорят: «Не может быть». Я отвечаю: «Это ваших или купят, или они испугаются». А наши все приехали.
Что касается Латинской Америки, я там много работал. В Сан-Паулу собирал представителей левых сил со всего континента, помогал создавать социалистические партии. В Мексику ездил, когда мои товарищи только выходили из подполья. Помню, пленумы проводили по ночам и я в час ночи выступал с докладом.
А про Кубу я вообще могу говорить бесконечно. Я дружил с Фиделем Кастро, был с ним очень близко знаком. Куба – это светоч с точки зрения мужества и совести. Нам показывают пустые полки. Так ведь их американская акула прижала со всех сторон! Шайка, которая решила всех придушить и продиктовать свои условия! Я своим всегда говорил: если сдадите Кубу, потом расправятся и с вами. И всех друзей потеряете.
– Я считаю, что самое гениальное изобретение Путина – это создание БРИКС и ШОС. Эти объединения дают странам возможность проводить более независимую политику. Если сейчас волю и характер не проявят дружно, то сумасшедшая команда, которая сидит в Америке, будет делать что захочет.
– Так не надо ставить вопрос. Я бы не сводил все к конкретным фамилиям. Америку я знаю достаточно хорошо, бывал там, выступал в университетах. США – это мощная, но очень хищная страна. С Трампом можно договориться только до следующей пресс-конференции.
Я своим еще сказал: вы недооцениваете США. У них сейчас военный бюджет $900 млрд, на следующий год запросили $1,5 трлн. Кроме того, страны НАТО обязались увеличить военные расходы до 5% от ВВП к 2035 г. В сумме это военно-стратегическое преимущество, которое призвано придушить вас.
Что такое современная Европа? Это почти 600 млн человек. У них пустые кладовые, пустые нефтегазовые запасы, никаких природных ресурсов. Уже каждый пятый – иностранец, который приехал на волне неконтролируемой миграции. Им надо есть, потреблять, обеспечивать стабильность. Элита, которая там осталась, не в состоянии это делать. И у них один выход – затеять драку с нами, посеять у нас беспорядки и захапать наши ресурсы.
– Я знал, что вы этот вопрос зададите. Я выступал в Думе и сказал: если вы не вернетесь к нашей исторической логике, то не обеспечите успех. Не закрепите победу на фронте.
Вы должны ответить на вопрос: почему победил Ленин и почему победил Сталин? Если вы ответите на этот вопрос, то вы поймете: потенциал у всех противников Ленина был на порядок выше. Он понимал, что социализм можно строить, если у тебя есть корабль, где ты строишь. Когда ему говорили, что Брестский мир – похабный, он отвечал: да, похабный. Но иначе нам негде будет строить социализм! Мы подпишем его, наведем порядок и возродим Советскую державу.
Собрал четырехмиллионную армию. Централизовал ресурсы и погнал всех. Рабочие в Германии и Венгрии поддержали советскую власть. Кстати, когда Ленин провозгласил: «Давайте подпишем мир без аннексий и контрибуций», то студенты из Норвегии предложили присвоить ему Нобелевскую премию. Потому что он стал первым человеком в мире, который в условиях жуткой кровавой войны предложил мир, сформулировал ясные условия для него. Они были ошеломлены этим предложением.
Так изучайте исторический опыт и работайте! Кто вам не дает? Если брать потенциал БРИКС и ШОС, то он у нас гораздо сильнее, мощнее, темпы выше. И все есть для того, чтобы побеждать.
«Мы обязаны проводить политику пространственного развития страны»
– Действительно, многие решения в этой сфере я считаю ошибочными. Крови нет в экономике, денег нет. Почему невозможно кредит взять? Зачем вы задушили малый и средний бизнес? Вам «Машеньку» показали? Чудная пекарня «Машенька» получала в месяц по 500 000–600 000 руб. выручки. А сейчас получает 150 000. Ей придется сворачивать очень важное и нужное производство. И таких «Машенек» по всей стране – десятки тысяч.
Недавно я внимательно изучал дискуссии на крупных экономических площадках. Меня беспокоит, что часть финансово-экономического блока рассматривает высокую ключевую ставку как универсальный инструмент решения проблем. Это опасное заблуждение.
– Наша позиция по этим вопросам давно сформулирована. Мы считаем повышение пенсионного возраста ошибочным решением и будем добиваться его пересмотра.
По налогам. Молодой семье сегодня зачастую не на кого опереться. Раньше рядом были бабушки и дедушки, которые могли помогать с детьми. Сейчас эта система поддержки во многом разрушена. Если государство действительно заинтересовано в росте рождаемости, оно должно создавать условия для семьи. Надо каждой молодой семье дать возможность построить хороший дом на земле.
У нас огромная территория. Мы обязаны проводить политику пространственного развития страны. Нельзя бесконечно стягивать людей в крупнейшие агломерации и одновременно удивляться демографическим проблемам. Кроме того, государство должно гарантировать уровень доходов, который позволяет человеку уверенно смотреть в будущее.
– А он уже наступил, и все это уже почувствовали. Я понимаю, почему боятся озвучить это. Не хотят признаться, что не получается избежать кризиса без корректировки курса. У нас сегодня рекордный уровень тревожности в обществе. Это очень плохой социальный симптом. Когда у тебя над головой каждую ночь сбивают дроны, прилетевшие тебя убивать, любой нормальный человек подумает: «А что происходит?»
– Дело не в «Снегирях» (дом отдыха управделами президента, в котором проводит мероприятия КПРФ. – «Ведомости»). Дело в безопасности граждан. И прежде всего – детей. Там у меня дети – я принял 25 000 детишек из новых регионов. Хорошие дети, но с сознанием, изуродованным учебниками Сороса (финансист и миллиардер Джордж Сорос. – «Ведомости»). Я бы тех, кто их внедрил, разорвал бы. Это не учебники, понимаете? Расчеловечивание России – это главная идея, которая в них закладывалась. Англичане еще с XV в. так рисовали русского медведя.
«Левый поворот неизбежен»
– В прошлый раз назначили выборы в середине июня. Так, вероятно, будет и в этот раз. Останется интервал [до подписания указа президента о назначении выборов депутатов Госдумы] – дней 10. И мы в течение недели соберем съезд.
– Программный продукт у нас готов. Это уже третий его вариант, максимально доработанный. Мы провели большое количество встреч с гражданами, общественными организациями, союзниками по народно-патриотическим силам. Все мероприятия уже ведутся под флагом новой программы и мирного решения проблем.
– Оно не просто меняется, оно уже переменилось. Левый поворот неизбежен.
– Нашим конкурентом остается «Единая Россия». А эти две подпорки – «Новые люди» и ЛДПР – придуманы ею же.
– Дело не в этом. «Справедливой России» давно надо было поплотнее с нами работать. И можно было решить целый ряд проблем. Но они слишком часто выполняли указания своих старших спонсоров.
– Я хотел бы, чтобы думающие, грамотные люди не перетекали к тем, кто, по сути, ничем не отличается от партии власти. А сознательно пришли бы и поддержали нас, Программу побед и нашу команду. Сейчас есть такая возможность. Я вижу по настроению людей, что они внутренне готовы к этому. Я каждый день с ними встречаюсь. Даже те, кто со мной раньше спорил, сказали: «Знаешь, ты оказался прав». Конечно, власть рассчитывает на дистант, на трехдневку. Но невозможно посадить у каждого главы местной администрации целый взвод и круглосуточно караулить. И недовольство граждан обрушится прежде всего против местных начальников. Думаю, что на этих выборах они будут более осторожными и дальновидными.
– Вы на меня намекаете?
Знаете, у меня были очень хорошие учителя. Меня мать учила в начальной школе. Я отвечал отлично. Соседу пять, а мне четыре. Я как-то ей высказал претензии за это. Она очень строго на меня посмотрела и сказала: «Запомни, сын, моя задача – научить тебя трудиться, любить людей и все живое. С пятого класса будешь отличником». Так и случилось, я получил медаль.
А отец говорил мне: «Запомни, ничего честнее и светлее советской власти не было». Я спросил: «Почему?» Он объяснил: «Твой дед – учитель церковной школы. У него восемь детей было. Если бы не советская власть, то образование получил бы только старший брат Александр. А я мог уже не получить. Но благодаря советской власти практически все его дети получили высшее образование бесплатно».
Геннадий Зюганов
У меня был наставник – ректор Орловского государственного университета Георгий Михайлович Михалев. Он мне читал лекции. Очень талантливый человек. Когда я пошел в политику, он сказал: «Геннадий, ты очень способный ученик. Но запомни: если ты не разберешься в сущности русского вопроса и ленинско-сталинской модернизации, в политике делать нечего». Тогда я не до конца понял глубину и сущность этого наказа. А сейчас понимаю очень хорошо.
Одна из заповедей моих учителей звучит так: «Запомни, если хочешь добиться результата, твои заместители в своих областях должны быть сильнее и грамотнее тебя. Такими руководить сложно, но только такие дадут достойный результат».
Сейчас это Иван Мельников. Он единственный от Думы был в Совете Европы (глава комитета по науке и технологиям Парламентской ассамблеи Совета Европы в 1997–1999 гг. – «Ведомости»). Был председателем комитета Госдумы по науке и образованию в 1996–2002 гг. В МГУ преподавал высшую математику. Его школа подготовила 200 докторов наук. Академик Владимир Кашин долгое время возглавлял Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства. Подготовил все ключевые программы развития агропромышленного комплекса и максимально убедительно их отстаивает. Николай Коломейцев на «Ростсельмаше» был директором крупнейшего производства 20 лет. Он у нас работу всей вертикали фракции координирует. Есть еще Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, Леонид Калашников, Казбек Тайсаев, Мария Дробот...
У нас в руководстве есть очень опытные люди с большой школой и преданные своему делу. Есть те, кто в состоянии приехать в любой регион, в любую точку страны и там пахать, налаживать жизнь. Например, наш Николай Харитонов. Но у нас есть и замечательная новая плеяда.
Коллектив достигает успеха при одном условии: если в нем есть мудрые люди, есть те, кто в состоянии справляться с любыми задачами в труде и на поле брани, и есть новое поколение, верное высшим ценностям и идеалам. Если все они связаны общей идеей, волей и уважением прежде всего друг к другу, к своему делу, то результат будет в любом случае.
Я президенту говорил: нужно, чтобы в стране было 3–5 человек, к которым прислушиваются. С одной стороны, религиозные лидеры, с другой – политики на левом фланге. Народ прислушивается к нам.
Надо крепить единство. Но без справедливости, без уважения к человеку труда сильной централизованной власти в России быть не может. Когда меня спрашивают, на чем держится тысячелетняя держава, я отвечаю: она держится на четырех опорах. Первая – сильное централизованное государство. С пустой головой и слабой рукой управлять невозможно. Вторая – высокая духовность, начиная с православия, с советского прорыва и нашей уникальной культуры. Третья – коллективизм и справедливость, которая должна быть в основе всех политических и социально-экономических решений. И четвертая – наука и образование, от которых зависит интеллектуальный и нравственный потенциал общества. Зависит будущее страны и судьба ее народа. А народ у нас трудолюбивый, терпеливый, достойный и храбрый.