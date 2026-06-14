Геннадий Зюганов: «Государей оценивают в совокупности»

– Я хотел бы, чтобы думающие, грамотные люди не перетекали к тем, кто, по сути, ничем не отличается от партии власти. А сознательно пришли бы и поддержали нас, Программу побед и нашу команду. Сейчас есть такая возможность. Я вижу по настроению людей, что они внутренне готовы к этому. Я каждый день с ними встречаюсь. Даже те, кто со мной раньше спорил, сказали: «Знаешь, ты оказался прав». Конечно, власть рассчитывает на дистант, на трехдневку. Но невозможно посадить у каждого главы местной администрации целый взвод и круглосуточно караулить. И недовольство граждан обрушится прежде всего против местных начальников. Думаю, что на этих выборах они будут более осторожными и дальновидными.