Минимум шесть депутатов ГД от КПРФ могут получить в соперники ветеранов СВО

Минимум шесть депутатов ГД от КПРФ могут получить в соперники ветеранов СВООппозиции придется искать для таких кандидатов от ЕР специальную тактику
Как минимум шести депутатам Госдумы от КПРФ, которых партия может выдвинуть по округам на выборах в нижнюю палату в 2026 г. по итогам голосования на проекте «Народный кандидат», в соперники от «Единой России» (ЕР), вероятно, достанутся участники спецоперации. На это обратили внимание «Ведомости», сравнив результаты праймериз ЕР и предварительного партийного отбора коммунистов. Согласно этим данным, по одному округу могут пойти:
Олег Михайлов от КПРФ и зампред госсовета Республики Коми Станислав Кочев от ЕР (Сыктывкарский округ);
Денис Парфенов и участник программы «Время героев» Александр Шелковой (Медведковский округ в Москве);
Александр Ющенко и Герой России Денис Чернавин (Уфимский округ);
Алексей Корниенко и другой депутат Госдумы Бадма Башанкаев (Еврейский округ);
Ольга Алимова и депутат Саратовской облдумы Александр Янклович;
Петр Аммосов и министр по делам молодежи Якутии Петр Шамаев (Якутский округ).
Ранее первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин говорил «Ведомостям», что данные «Народного кандидата» будут максимально учтены при формировании списков кандидатов по округам. Окончательные результаты по голосованию будут подведены к 10 июня, официально кандидатов утвердит съезд, запланированный на 20 июня.
Другие депутаты, лидирующие в праймериз КПРФ, могут получить кандидатов без боевого опыта на спецоперации:
Первый на данный момент по количеству голосов в проекте «Народный кандидат» Михаил Матвеев может получить в соперники от ЕР депутата Самарской губернской думы Александра Живайкина (Промышленный округ);
Сергей Обухов – легендарного хоккеиста, депутата Госдумы от ЕР Владислава Третьяка (Преображенский округ в Москве);
Леонид Калашников – депутата гордумы Тольятти Олега Сакеева (Тольяттинский округ);
Сергей Казанков – депутата госсобрания Марий Эл Наталью Козлову (Марийский округ);
Мария Прусакова – депутата заксобрания Алтайского края Дениса Голобородько (Славгородский округ),
Владимир Исаков – другого депутата Госдумы Надежду Школкину (Новомосковский округ в Тульской области);
Олег Смолин – депутата горсовета Омска Андрея Бондаренко (Москаленский округ) и др.
На выборах в Госдуму в 2021 г. Матвеев успешно победил военного, Героя России Игоря Станкевича, напомнил «Ведомостям» Обухов, секретарь ЦК КПРФ по выборам. Хотя статус участника спецоперации – это сильный козырь, признает он, умение и желание слушать людей и помогать им – ключевое качество одномандатника.
Кандидаты – участники спецоперации – неудобные соперники для всех участников выборов, и особенно для партий парламентской оппозиции, констатирует руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Это обусловлено в том числе высокой концентрацией политического ресурса в их поддержку, пояснил он.
«Победа кандидатов – участников СВО – абсолютный приоритет в работе всех избирательных штабов «Единой России». Эта позиция неоднократно заявлялась партийным руководством и на сегодняшний день зашита в ключевые показатели эффективности и технологические карты на всех уровнях работы», – сказал Костин «Ведомостям». Граждане в большинстве своем положительно и с уважением относятся к кандидатам – участникам спецоперации, что также повышает их шансы быть избранными, полагает он.
Кто еще из депутатов от КПРФ лидирует в «Народном кандидате»:
Евгений Бессонов (Новочеркасский округ в Ростовской области) – советник АО «Роствертол» Сергей Медведев;
Олег Лебедев (Тверской округ) – депутат Госдумы Алена Аршинова;
Артем Прокофьев (Центральный округ в Татарстане) – депутат Госдумы Марат Нуриев;
Ренат Сулейманов (Центральный округ в Новосибирской области) – депутат Госдумы Дмитрий Савельев.
Кроме того, КПРФ, как и остальные партии думской оппозиции, находится в периметре патриотического консенсуса, что сужает возможности для критики и продвижения альтернативы таким кандидатам, отметил эксперт.
Коммунисты действительно в одномандатных округах оказываются в сложной ситуации, поэтому добиться успехов партии будет труднее, чем прежде, соглашается политолог Ростислав Туровский. «Тактика «Единой России» достаточно понятна: партия стремится свести успехи КПРФ в округах к минимуму. И новой тактикой стало выдвижение в округах с сильными коммунистами участников СВО, что дополнительно затрудняет коммунистам борьбу с оппонентами и их критику», – указал он. Это подтверждается на примерах округов в Республике Коми, Якутии, Москве.
«Выиграть в таких округах будет сложнее, чем прежде, можно предвидеть мощную кампанию в поддержку кандидатов ЕР, тогда как коммунистам придется вырабатывать другую тактику и определять проблемные точки региона и округа, не касаясь личности и бэкграунда кандидатов ЕР», – добавил Туровский. Но это не исключает договорных округов, где ЕР выдвинула сравнительно более слабых кандидатов из числа местных депутатов, которые не являются участниками спецоперации, – число таких округов можно оценить в три-четыре, заключил эксперт.
Осложнить ведение кампании может то, что коммунистам придется сильно фильтровать свою риторику в отношении оппонентов, указал политолог Дмитрий Еловский.
Ранее «Ведомости» писали, что Калашникову, Смолину и Казанкову, как и космонавту Олегу Новицкому (по Братскому округу в Иркутской области), может быть гарантировано выдвижение и избрание по их округам в качестве согласованной квоты для КПРФ. Источник «Ведомостей», близкий к партии, полагает, что помимо них шансы создать проблемы для кандидатов ЕР в округах есть у кандидатов в Омской (помимо Смолина ее представляет коммунист Андрей Алехин), Ростовской и Самарской областях, Якутии и Коми. Политолог Константин Калачев ограничил список потенциально проходных кандидатов Матвеевым, Калашниковым, Казанковым и Смолиным.