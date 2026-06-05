Минимум шесть депутатов ГД от КПРФ могут получить в соперники ветеранов СВО

«Выиграть в таких округах будет сложнее, чем прежде, можно предвидеть мощную кампанию в поддержку кандидатов ЕР, тогда как коммунистам придется вырабатывать другую тактику и определять проблемные точки региона и округа, не касаясь личности и бэкграунда кандидатов ЕР», – добавил Туровский. Но это не исключает договорных округов, где ЕР выдвинула сравнительно более слабых кандидатов из числа местных депутатов, которые не являются участниками спецоперации, – число таких округов можно оценить в три-четыре, заключил эксперт.