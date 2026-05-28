Коммунисты придумали, как изымать частные предприятия

Коммунисты придумали, как изымать частные предприятияШансов у инициативы ноль, а проработка оставляет много вопросов, говорят эксперты
Депутаты КПРФ собираются внести в Госдуму законопроект, который впервые за многие годы предлагает подробно прописать механизм возвращения в госсобственность частных предприятий в России, узнали «Ведомости». В проекте прописывается, в каких случаях государство сможет принудительно изымать имущество компаний и индивидуальных предпринимателей с выплатой компенсации собственникам (текст имеется в распоряжении «Ведомостей»). По словам источника, близкого к КПРФ, документ уже направлен в правительство для заключения.
Авторы инициативы подчеркивают, что речь не идет о пересмотре итогов приватизации или наказании бизнеса. По их замыслу национализация должна стать исключительной мерой для защиты социально-экономической стабильности, прав работников, обороноспособности и интересов страны. Возвращать в госсобственность предлагается не любое имущество, а значимые предприятия как имущественные комплексы, их обособленные подразделения или единые недвижимые комплексы, следует из текста документа.
Кроме того, коммунисты хотят установить перечень критериев, по которым предприятие может быть признано социально и экономически значимым. В частности, речь идет о компаниях, являющихся единственными производителями определенной продукции, работающих в условиях естественной монополии, выпускающих товары первой необходимости или выполняющих государственный оборонный заказ. Фактически под действие предложенного закона могут подходить предприятия, прекращение работы которых способно привести к неблагоприятным последствиям, в т.ч. существенному росту цен для потребителей.
В то же время в документе прописаны ограничения по ряду оснований для национализации. Она будет возможна лишь при наличии хотя бы одного из специально предусмотренных случаев. Среди них – угроза массовых увольнений по вине собственника, задолженность по зарплате, превышающая двухмесячный фонд оплаты труда, необоснованное снижение заработной платы более чем на 20%, нарушение обязательств по государственному оборонному заказу, а также грубые нарушения требований охраны труда и экологического законодательства. Также по замыслу авторов инициативы национализация может коснуться предприятия-банкрота, если его ликвидация способна привести к массовому увольнению работников.
Предлагаемый механизм зависит от стоимости активов. Если балансовая стоимость основных средств предприятия превышает 1 млрд руб., решение о национализации должно оформляться отдельным федеральным законом и последующим постановлением правительства. Для активов стоимостью менее 1 млрд руб., но более 100 млн руб. по рыночной оценке достаточно будет постановления правительства. Если стоимость имущества ниже 100 млн руб., решение сможет принимать субъект Федерации в отношении расположенных на его территории предприятий. Для стратегических предприятий и объектов критической инфраструктуры предусмотрена отдельная процедура – национализация по указу президента.
Помимо этого в законопроекте предусмотрена обязательность компенсации собственнику: государство должно предварительно и в полном объеме возместить рыночную стоимость имущества и связанные с его изъятием убытки. Размер компенсации будет определяться независимым оценщиком и утверждаться арбитражным судом.
Авторы документа утверждают, что закон должен повысить ответственность бизнеса перед обществом и создать дополнительные гарантии для работников предприятий и граждан, которые могут пострадать от техногенных аварий или экологических нарушений. По мнению разработчиков, в условиях структурной перестройки экономики и сохраняющихся внешних ограничений принятие отдельного закона о национализации остается востребованным как для государства, так и для бизнеса.
Законодательная инициатива в представленной редакции имеет ряд изъянов по содержанию и форме, которые создают серьезные правовые и экономические риски, говорит первый зампред Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Тен («Единая Россия»). Если говорить о сугубо правовой стороне вопроса, то Конституция в статье 35 допускает, что принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. При этом есть и ряд иных недочетов, отмечает Тен.
К примеру, в самом законопроекте речь идет о «федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год», в то время как Бюджетный кодекс оперирует трехлетним бюджетным планированием и говорит про «очередной финансовый год и плановый период» (статья 192 БК РФ). Пояснительная записка к законопроекту не содержит отсылок на нормы Конституции и Гражданского кодекса, существенных фактических реальных предпосылок, анализа отношений для принятия подобного акта в подобной форме и т. д., обратил внимание парламентарий. По словам Тена, эта инициатива создает риски стабильности гражданского оборота, угрозу размывания института права собственности, а также повлечет негативные последствия для инвестиционного климата в РФ.
Примечательно, что в 2022 г., после начала спецоперации на Украине, шла работа над схожей инициативой – но только применительно к ушедшим из России компаниям.
В России это уже не первый законопроект о национализации: в 1997 г. вносили законопроекты о национализации РАО «ЕЭС России», «Газпрома», а также два общих проекта о национализации. В 1998 г. – законопроект о национализации автопредприятий и коммерческих банков. В 2003 г. – о национализация имущества юрлиц и физлиц, полученного по итогам приватизации, напоминает адвокат ПККА – КА «Берест» Максим Сикач. Последние две попытки «широкой» национализации были в 2018 и 2019 гг. По итогу все законопроекты были сняты или отклонены, продолжает он. По мнению Сикача, нынешний законопроект никогда не будет принят и все последующие попытки будут тщетными.
Например, объясняет Сикач, в проекте много противоречий. В частности, финансово-экономическое обоснование содержит утверждение об отсутствии необходимости изменения финансовых обязательств государства и иных расходов, покрываемых за счет федерального бюджета. Данное положение вступает в прямое противоречие с текстом самого законопроекта, где императивно указано, что национализация имущества в федеральную собственность осуществляется за счет средств, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год, а выплата возмещения производится в полном объеме до момента перехода права собственности, резюмировал Сикач.
Сама по себе идея столь широкой по потенциалу национализации представляется противоречащей Конституции, говорит адвокат «Аснис и партнеры» Дмитрий Кравченко. Такие критерии, как возможность влияния на розничные рынки или «необоснованное снижение зарплаты», не соответствуют смыслу статьи 35 Конституции и ее понятию «государственных нужд». Более того, сама по себе идея, что государство способно справиться с проблемами предпринимательства лучше самих предпринимателей, вряд ли соответствует идее устойчивого экономического развития (статья 75.1 Конституции), добавил он.
Законопроект создает порядок, аналогичный рейдерским захватам, заявил юрист Олег Захаров. Раньше схема действовала через банкротство предприятий под предлогом долгов, обычно вымышленных или спровоцированных, вспоминает он. Здесь предлагается использовать как основание долги по зарплате или срыв оборонзаказа – крупные предприятия предлагается отбирать федеральным законом, оборонные и стратегические – указом президента, а относительно небольшие, до 100 млн руб. – вообще региональными нормативными актами.
Скорее всего, по словам Захарова, эта инициатива является просто частью предвыборного пиара коммунистов, которые будут в своей агитации ссылаться на то, что предложили свой оригинальный способ пополнения бюджета за счет изъятия активов у неэффективных собственников, но реального продолжения этот прожект иметь не будет, иначе под ударом могут оказаться спонсоры самих коммунистов, чьи активы тоже могут попасть под критерии национализации.
В целом законопроект производит впечатление документа, подготовленного без достаточной проработки процессуальной и конституционно-правовой архитектуры, замечает юрист Иван Брикульский. Главный вопрос, по его мнению, остается без ответа: что это – судебная процедура или административное изъятие с последующим определением компенсации судом? Пока проект скорее предлагает вторую модель, но оформляет ее через набор разнородных актов – федеральный закон, постановление правительства, указ президента, акт субъекта РФ. Это создает серьезные риски правовой неопределенности и последующих споров о законности самих решений о национализации, считает эксперт.
«Зачем создавать отдельную правовую конструкцию, если вопросы принудительного изъятия имущества уже урегулированы гражданским законодательством. Сейчас законопроект выглядит как «лишняя сущность», которая не проясняет процедуру, а, напротив, создает дополнительные коллизии», – возмутился Брикульский.