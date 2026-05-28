Коммунисты придумали, как изымать частные предприятия

В России это уже не первый законопроект о национализации: в 1997 г. вносили законопроекты о национализации РАО «ЕЭС России», «Газпрома», а также два общих проекта о национализации. В 1998 г. – законопроект о национализации автопредприятий и коммерческих банков. В 2003 г. – о национализация имущества юрлиц и физлиц, полученного по итогам приватизации, напоминает адвокат ПККА – КА «Берест» Максим Сикач. Последние две попытки «широкой» национализации были в 2018 и 2019 гг. По итогу все законопроекты были сняты или отклонены, продолжает он. По мнению Сикача, нынешний законопроект никогда не будет принят и все последующие попытки будут тщетными.