Как в Госдуме проходила дискуссия о сроках исковой давности

Как в Госдуме проходила дискуссия о сроках исковой давностиЗаконопроект о сроках при оспаривании сделок о приватизации принят в первом чтении
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект об установлении сроков исковой давности при оспаривании сделок о приватизации. Законопроект поддержали 279 депутатов «Единой России» и «Новых людей», 54 депутата фракции КПРФ проголосовали против, 20 депутатов «Справедливой России» воздержались, депутаты ЛДПР голосовать не стали.
Законопроект был внесен в нижнюю палату правительством 16 апреля. Он предлагает дополнить ст. 217 ч. 1 Гражданского кодекса положением о том, что в случае применения гражданско-правовых последствий нарушения требований законодательства при приватизации подлежат применению установленные ГК РФ сроки исковой давности и правила их исчисления – три года с момента выявления нарушения. При этом в любом случае срок исковой давности не может превышать 10 лет со дня выбытия такого имущества из публичной собственности.
Зачем нужны поправки
Законопроект в Думе представлял статс-секретарь – замминистра экономического развития Алексей Херсонцев. Он напомнил, что президент дважды давал поручение правительству о подготовке подобных изменений – по итогам встречи с бизнесом в декабре 2024 г. и по итогам ПМЭФа в 2025 г.
«На вопрос сроков давности мы смотрим с позиции экономики. Основная задача сегодня обеспечить возможность финансирования в долгосрочном периоде соответствующих расходов на национальную безопасность и оборону, что возможно только через укрепление экономической базы», – заявил Херсонцев. По его словам, для сохранения бизнеса в текущем режиме перед собственниками встают вопросы либо докапитализации, либо о долгосрочном отказе от выплаты дивидендов, о сложных переговорах с банками и дополнительных личных гарантиях. Принимать же такие решения можно только при полной уверенности в долгосрочном владении активом, сказал замминистра.
«В этих условиях удержание доверия собственников, многие из которых развивали компании с середины 1990-х гг., становится такой же важной задачей, как и поиск новых инвесторов, и речь не только о крупном бизнесе», – сказал Херсонцев. По его словам, только в 1991–1994 гг. было приватизировано более 110 000 предприятий, из них 80 000 – «малые и средние, торговля, общепит, услуги».
Сегодня на основе этих активов работает более 6,8 млн МСП и их вклад в ВВП превышает 20%, отметил Херсонцев. «Значительное давление на их поведение оказывает сложившаяся практика, позволяющая не применять при оспаривании приватизации сроки исковой давности, и они не понимают, где проходит черта, каковы критерии законности приобретаемого имущества», – отметил он.
По словам замминистра, бизнесу нужен четкий сигнал, что государство гарантирует право частной собственности, в том числе в отношении имущества, приватизированного 20–30 лет назад.
В ходе обсуждения при подготовке законопроекта вставал вопрос о том, что значит добросовестность приобретателей имущества, напомнил Херсонцев. По его словам, в данном случае имеется в виду недопустимость защиты собственности, приобретенной вопреки интересам государства коррупционным путем.
С содокладом выступил глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»), который начал издалека: «Сроки в человечестве вообще появились тогда, когда именно человек стал осознавать время, его циклы, периоды. И как права и категория именно сроки стали появляться задолго до нашей эры. И, конечно, сильно были развиты в античное время, в римском праве, как известно».
Затем Крашенинников углубился в российскую историю этого вопроса, рассказав, как был зафиксирован 10-летний срок исковой давности по обязательствам имущественного характера. Затронул депутат и тему приватизации, напомнив, что первый закон по этой теме появился еще в 1991 г. в Верховном Совете Советского Союза.
Крашенинников подчеркнул особый порядок вступления закона в силу – он будет распространяться на все приватизационные сделки, кроме тех, по которым судебные решения уже вступили в законную силу.
Спор с коммунистами
Множество вопросов к замминистра и главе профильного комитета было от депутатов фракции КПРФ, которые раскритиковали законопроект. Координатор фракции Николай Коломейцев напомнил про залоговые аукционы и бывших чиновников, «непосредственно управлявших разорением России, а сегодня вывезенные средства использующие в условиях спецоперации против России».
Херсонцев вновь подчеркнул, что в данном случае речь идет о гражданско-правовых исках, связанных с последствиями нарушений в приватизации. Если же речь идет об исках, связанных с изъятием в федеральную собственность имущества у лиц, совершивших коррупционные, экстремистские преступления, то на них предлагаемые нормы распространяться не будут.
Вячеслав Мархаев поинтересовался, учли ли прямо противоположную позицию по этой теме Верховного суда. «Может быть, проблема не в сроках, а в нежелании отдельных ведомств активно защищать государственные интересы. А вы пытаетесь подменить собой судебную практику», – заявил коммунист.
Херсонцев напомнил, что законопроект разработан с учетом позиции Конституционного суда по этому вопросу. «В тех случаях, когда имеются доказательства того, что владелец имущества или связанные с ним лица приобрели его в результате коррупционного правонарушения, то в этих случаях нормы об исковой давности, которые мы сегодня перед вами защищаем, применяться не будут. И это однозначное понимание, на мой взгляд, уже и всего юридического сообщества», – вновь подчеркнул замминистра.
Еще один коммунист, Ренат Сулейманов, говорил, что законопроект дает гарантию «крупным собственникам».
Замминистра напомнил, что переход имущества в частную собственность в свое время рассматривался как важнейший аспект становления новой экономики. «Если мы хотим обеспечить стабильность и упорядоченность наших экономических отношений, то, конечно, нам нужно принимать этот закон. И я вас всех прошу отречься от каких-то политических моментов, скорее встать на позицию ваших территорий и, конечно, призываю вас принимать этот закон сегодня в первом чтении», – подчеркнул и Крашенинников.
Коммунист Алексей Куринный спросил, будут ли считаться преступлениями залоговые аукционы.
Херсонцев на это заметил, что все будет зависеть от юридических оснований – если было коррупционное преступление, то сроки давности на сделки распространяться не будут.
В выступлении от фракций коммунист Куринный вновь раскритиковал законопроект: «Когда бы ты ни совершил преступление, в данном случае я считаю, что это преступление, когда бы ты ни урвал из общенародной собственности вот эти куски, которые сейчас распределяются <...> это преступление не имеет сроков давности».
Он поддержал действия Генпрокуратуры, которая национализировала по итогам двух прошлых лет более 300 предприятий на сумму 5,1 трлн руб. А также пообещал, что КПРФ вновь внесет в Госдуму законопроект о национализации.
В ответ Крашенинников напомнил, что, когда в Советском Союзе готовилась новая экономическая политика (НЭП), основная часть руководства большевиков были категорически против. Он также сказал коммунистам, что Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. готовился при участии Владимира Ленина, который говорил, что «мы должны сделать все», чтобы привлечь инвестиции, – и он установил сроки давности, «несмотря на то что только что была проведена ужасная конфискация всего имущества, национализация и так далее».