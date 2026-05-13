ГД приняла в первом чтении проект о сроках давности по спорам о приватизации

ГД приняла в первом чтении проект о сроках давности по спорам о приватизацииМера направлена на защиту инвесторов и улучшение делового климата в стране
Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении сроков исковой давности при оспаривании сделок о приватизации. Законопроект поддержали 279 депутатов. Против голосовала фракция КПРФ.
Законопроектом предлагается дополнить ст. 217 части первой ГК РФ положением о том, что в случае применения гражданско-правовых последствий нарушения требований законодательства при приватизации подлежат применению установленные ГК РФ сроки исковой давности и правила их исчисления – три года с момента выявления нарушения. И в любом случае срок исковой давности не может превышать 10 лет со дня выбытия такого имущества из публичной собственности.
Законопроект был внесен в нижнюю палату правительством 16 апреля. Проект закона был разработан для реализации поручения президента по итогам Петербургского международного экономического форума 2025 г.
27 февраля Совет при президенте по кодификации гражданского законодательства одобрил законопроект. Изменения помогут скорректировать судебную практику, установить баланс между публичными и частными интересами и защитить добросовестных приобретателей имущества, говорил глава комитета Госдумы по госстроительству и председатель совета Павел Крашенинников.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности (КЗД) одобрила законопроект 23 марта.
Как сообщали в Минэкономразвития, суды сейчас могут изымать активы, приватизированные 15–30 лет назад, независимо от сроков давности. Это создает неопределенность для инвесторов и негативно влияет на деловую активность.
Юристы, опрошенные «Ведомостями», говорили, что действующие в Гражданском кодексе РФ общие правила сроков исковой давности противоречат судебной практике. Сейчас суды часто не применяют эти сроки при оспаривании приватизации, так как считают, что такие дела касаются защиты личных неимущественных прав, нематериальных благ, а также общественных и государственных интересов.