ГД приняла в первом чтении проект о сроках давности по спорам о приватизации

Законопроектом предлагается дополнить ст. 217 части первой ГК РФ положением о том, что в случае применения гражданско-правовых последствий нарушения требований законодательства при приватизации подлежат применению установленные ГК РФ сроки исковой давности и правила их исчисления – три года с момента выявления нарушения. И в любом случае срок исковой давности не может превышать 10 лет со дня выбытия такого имущества из публичной собственности.