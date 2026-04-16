Законопроект о сроках давности по спорам о приватизации внесли в Госдуму
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий сроки исковой давности по спорам о приватизации государственного и муниципального имущества. Документ разработан при участии Минэкономразвития РФ во исполнение поручения президента России Владимира Путина. Он опубликован в думской базе.
Согласно поправкам в ст. 217 Гражданского кодекса, к требованиям о последствиях нарушений при приватизации будут применяться общие сроки исковой давности – три года с момента выявления нарушения. При этом вводится предельный срок: он не может превышать 10 лет со дня выбытия имущества. По истечении этого периода суд обязан отказать в иске об истребовании приватизированного имущества в пользу государства.
Как сообщает Минэкономразвития, в настоящее время судебная практика допускает изъятие активов, приватизированных 15–30 лет назад, без учета сроков давности. Это создает неопределенность для инвесторов и оказывает давление на деловую активность.
По оценке ведомства, нововведения должны повысить правовую определенность и стать позитивным сигналом для бизнеса. В ведомстве напоминают, что в 1990-е гг. было приватизировано более 110 000 предприятий, значительная часть из которых относится к малому и среднему бизнесу. Сегодня на базе этих активов работают миллионы компаний, обеспечивающих более 21% ВВП.
Законопроект не затрагивает дела, связанные с антикоррупционными и противоэкстремистскими исками. Документ согласован с Минюстом России, Минфином России и РСПП, а также поддержан Советом при президенте по кодификации гражданского законодательства.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности (КЗД) одобрила этот законопроект 23 марта, писали «Ведомости». Впервые бизнес предлагал внести изменения в законодательство, которые бы защитили добросовестных приобретателей имущества, в 2024 г. Вопросы к правоприменению возникли после того, как прокуроры стали подавать иски об изъятии имущества, приобретенного в 90-х гг., срок давности по которому уже истек.