Законопроект о сроках давности по спорам о приватизации внесли в Госдуму

Согласно поправкам в ст. 217 Гражданского кодекса, к требованиям о последствиях нарушений при приватизации будут применяться общие сроки исковой давности – три года с момента выявления нарушения. При этом вводится предельный срок: он не может превышать 10 лет со дня выбытия имущества. По истечении этого периода суд обязан отказать в иске об истребовании приватизированного имущества в пользу государства.