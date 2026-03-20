Правкомиссия одобрила проект Минэка о сроках давности по деприватизации

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности (КЗД) одобрила 23 марта проект поправок в ст. 217 Гражданского кодекса (ГК РФ), которые предполагают закрепление срока давности при оспаривании сделок приватизации. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, знакомый с обсуждением, и подтвердил собеседник, близкий к правительству. Законопроект, подготовленный Минэкономразвития, был одобрен Минфином, Минюстом и Советом по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, следует из материалов к заседанию (есть у «Ведомостей»). По регламенту, после одобрения документа на КЗД его рассматривает правительство и, в случае отсутствия разногласий, направляет в Госдуму.