Правкомиссия одобрила проект Минэка о сроках давности по деприватизации

Правкомиссия одобрила проект Минэка о сроках давности по деприватизацииИзменения, которые обсуждались последние три года, на финишной прямой
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности (КЗД) одобрила 23 марта проект поправок в ст. 217 Гражданского кодекса (ГК РФ), которые предполагают закрепление срока давности при оспаривании сделок приватизации. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, знакомый с обсуждением, и подтвердил собеседник, близкий к правительству. Законопроект, подготовленный Минэкономразвития, был одобрен Минфином, Минюстом и Советом по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, следует из материалов к заседанию (есть у «Ведомостей»). По регламенту, после одобрения документа на КЗД его рассматривает правительство и, в случае отсутствия разногласий, направляет в Госдуму.
Суть предложения Минэка сводится к тому, чтобы в случае применения гражданско-правовых последствий нарушения требований законодательства о приватизации (например, при изъятии такого имущества) действовали сроки исковой давности и правила их исчисления, указанные в ГК РФ (три года с момента выявления нарушения). Максимальный срок по искам об истребовании имущества не может превышать 10 лет со дня выбытия такого имущества из публичной собственности, следует из законопроекта. «Ведомости» писали о подготовленном Минэкономразвития законопроекте 3 февраля.
Суд должен будет отказать в удовлетворении требования об истребовании приватизированного имущества, если после выбытия имущества из владения истекло 10 лет со дня нарушения права, пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Авторы законопроекта считают, что «решение даст сигнал о гарантиях собственности лицам, которые развивали и инвестировали в предприятия длительные годы, даже в тех случаях, когда при приватизации имущества более 10 лет назад не все процедуры были выполнены в соответствии с законом».
В пояснительной записке уточняется, что законопроект подготовлен по поручению президента, данного на ПМЭФ-2025 г. для защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества. Документ учитывает позицию Конституционного суда, изложенную в постановлении от 31 октября 2024 г.
Совет при президенте по кодификации гражданского законодательства на заседании одобрил указанный законопроект 27 февраля. Предлагаемые изменения позволят скорректировать подходы судебной практики, «установить справедливый баланс публичных и частных интересов» и обеспечить защиту интересов добросовестного приобретателя имущества, говорил председатель совета, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.
Действующие сейчас в ГК общие правила сроков исковой давности идут вразрез с правоприменительной практикой, поясняли юристы, опрошенные «Ведомостями». Уже сложилась судебная практика, позволяющая не применять при оспаривании приватизации сроки исковой давности на основании того, что оно осуществляется для защиты личных неимущественных прав и иных нематериальных благ, а также для защиты общественных и государственных интересов.
Крупный бизнес в лице Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) поддержал законопроект Минэкономразвития, писали «Ведомости» 3 февраля. Глава объединения Александр Шохин просил дополнить законопроект нормой из постановления Конституционного суда (КС) о том, что наличие доводов «о защите личных неимущественных прав и иных нематериальных благ, прав и свобод граждан, общественных и государственных интересов» не может быть основанием для отказа судом в применении сроков исковой давности. В рассматриваемом законопроекте они не были.
Впервые бизнес предлагал внести изменения в законодательство, которые бы защитили добросовестных приобретателей имущества, в 2024 г. Вопросы к правоприменению возникли после того, как прокуроры стали подавать иски об изъятии имущества, приобретенного в 90-х г., срок давности по которым уже истек.