Совет по кодификации поддержал введение срока исковой давности по деприватизации

Общий порядок определения сроков давности для признания недействительной сделки уже содержится в ГК. Согласно ст. 181 Кодекса, он составляет три года со дня, когда началось ее исполнение. Если же иск предъявляет третье лицо, то есть не ее сторона, то течь он начинает со дня, когда оно узнало или должно было узнать о начале исполнения. Также норма устанавливает максимальный срок исковой давности, по истечении которого третьему лицу оспаривать сделку уже нельзя (пресекательный срок) – десять лет со дня начала ее исполнения. Сейчас сложилась устойчивая судебная практика, в том числе и на уровне Верховного Суда, позволяющая не применять при оспаривании приватизации сроки исковой давности, отметил Шохин. В качестве основания, в частности, указывалась защита личных неимущественных прав и других нематериальных благ, напомнил он.