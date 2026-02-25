Газета
Силуанов: план по доходам от приватизации будет перевыполнен

Ведомости

Россия перевыполнит план по доходам от приватизации в 100 млрд руб. в текущем году, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Очевидно, что эта цифра будет в разы увеличена и перевыполнена», – сказал он.

По словам министра, решение по реализации компании «Южуралзолото» (ЮГК) могут принять уже в ближайшие пару недель. Минфин уже подготовил доклад правительству о том, чтобы реализовать весь комплексный актив. Силуанов отметил, что деньги пойдут через бюджет на решение первоочередных задач, поставленных президентом.

29 января 2025 г. замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что все необходимые документы по продаже ЮГК подготовлены. Сейчас они находятся на рассмотрении правительства.

Суд обратил ЮГК в государственную собственность 11 июля 2025 г. Разбирательство проходило в закрытом режиме и заняло два рабочих дня. В доход государства были обращены акции ЮГК, а также 100% долей ООО «Управляющая компания ЮГК».

