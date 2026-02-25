Силуанов: план по доходам от приватизации будет перевыполнен
Россия перевыполнит план по доходам от приватизации в 100 млрд руб. в текущем году, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».
«Очевидно, что эта цифра будет в разы увеличена и перевыполнена», – сказал он.
По словам министра, решение по реализации компании «Южуралзолото» (ЮГК) могут принять уже в ближайшие пару недель. Минфин уже подготовил доклад правительству о том, чтобы реализовать весь комплексный актив. Силуанов отметил, что деньги пойдут через бюджет на решение первоочередных задач, поставленных президентом.
Суд обратил ЮГК в государственную собственность 11 июля 2025 г. Разбирательство проходило в закрытом режиме и заняло два рабочих дня. В доход государства были обращены акции ЮГК, а также 100% долей ООО «Управляющая компания ЮГК».