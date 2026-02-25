Силуанов: план по доходам от приватизации будет перевыполнен

По словам министра, решение по реализации компании «Южуралзолото» (ЮГК) могут принять уже в ближайшие пару недель. Минфин уже подготовил доклад правительству о том, чтобы реализовать весь комплексный актив. Силуанов отметил, что деньги пойдут через бюджет на решение первоочередных задач, поставленных президентом.