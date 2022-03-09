Законопроект о возможности национализации иностранных компаний вносят в Госдуму

После принятия решения о внешнем управлении собственник бизнеса в течение пяти дней может отказаться от него в случае возобновления деятельности или продажи своей доли. Если этого не происходит, суд на три месяца назначает временную администрацию, после чего акции организации выставляются на торги. Покупатель организации обязуется сохранить не менее двух третей трудового коллектива и не менее года продолжать деятельность старой организации. Таким образом власти намерены предупредить безработицу в ситуации, когда с рынка уходят зарубежные компании после объявления военной спецоперации на Украине.