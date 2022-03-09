Законопроект о возможности национализации иностранных компаний вносят в Госдуму

Законопроект о возможности национализации иностранных компаний вносят в ГосдумуЭто поможет справиться с безработицей, считают авторы инициативы
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики России в условиях санкций. Как сообщается в Telegram-канале «Единой России», в нем предусмотрен «первый шаг к национализации имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок». Такую инициативу 7 марта высказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Внешние управляющие
Согласно тексту специально разработанного законопроекта, с которым ознакомились «Ведомости», при прекращении деятельности компаний будет возможно вводить «внешнее управление» по решению арбитражного суда. Это может быть сделано по совокупности критериев: полный контроль над компанией или не менее 25% голосующих акций должно принадлежать иностранному лицу из недружественного государства (их перечень составляет правительство), стоимость активов должна превышать 1 млрд руб., либо число сотрудников превышает 100 человек.
Основаниями для введения внешней администрации может стать фактическое прекращение управления, следует из текста законопроекта, – например, если менеджмент покинул Россию или она прекратила деятельность после 24 февраля 2022 г., т. е. начала военной спецоперации России на Украине. В качестве внешней администрации будет назначаться госкорпорация ВЭБ.РФ, а если речь идет о финансовой организации – Агентство по страхованию вкладов. Заявление о назначении внешней администрации смогут подать члены совета директоров той организации, ФНС (по решению комиссии при Минэке), Роструд, руководитель отраслевого ведомства, губернатор или прокурор субъекта Федерации, следует из пояснительной записки к законопроекту.
После принятия решения о внешнем управлении собственник бизнеса в течение пяти дней может отказаться от него в случае возобновления деятельности или продажи своей доли. Если этого не происходит, суд на три месяца назначает временную администрацию, после чего акции организации выставляются на торги. Покупатель организации обязуется сохранить не менее двух третей трудового коллектива и не менее года продолжать деятельность старой организации. Таким образом власти намерены предупредить безработицу в ситуации, когда с рынка уходят зарубежные компании после объявления военной спецоперации на Украине.
Проект закона рассмотрен на заседании правительства и будет внесен в Госдуму в установленном порядке, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы правительства. Собеседник «Ведомостей», близкий к Госдуме, говорит, что он может быть внесен 10 марта.
Выбор для бизнеса
«Это предупредительный выстрел, показывающий всем, что второго шанса нет, – считает арбитражный управляющий Игорь Илларионов. – Сейчас выступления иностранных компаний похожи на популизм: большая часть из них никого не уволила, не расторгла договоры аренды, отправила сотрудников в оплачиваемый отпуск». То есть законопроект не должен вызывать обеспокоенность у компаний, полагает зампред комитета Госдумы по экономической политике единоросс Артем Кирьянов: «Чтобы собственники сохранили бизнес в России, надо просто не принимать политически ангажированные решения, и тогда все будет хорошо».
Даже если компания решила уйти из России, она может и должна это сделать цивилизованно, уверен Илларионов. Он отмечает, что в законопроекте речь идет только о среднем и крупном бизнесе – о компаниях со стоимостью активов выше 1 млрд либо штатом сотрудников более 100 чел.: «Крупный бизнес несет социальную ответственность за свою деятельность. Нужно не закрываться, а искать стратегического покупателя либо назначить доверительного управляющего из числа российских компаний. Выбор есть, и закон его дает».
Владелец бизнеса сможет избежать введения внешней администрации, если предприятие возобновит свою работу или владелец продаст свою долю иному лицу, не связанному с «недружественными» государствами, подчеркивает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. «Есть вероятность, что сохранить хотя бы часть бизнеса можно будет путем продажи доли таким образом, чтобы в организации доля иностранного лица «недружественного» государства составляла менее 25%», – отмечает Пермяков. Сейчас Россия считает 48 государств и территорий недружественными.
Партнер юридической компании РКТ Иван Гулин объясняет, что многие компоненты предложенной процедуры похожи на процедуру банкротства, благодаря которой возможна смена собственника бизнеса без его остановки. «Этим правительство намерено минимизировать навязываемые негативные социальные последствия от резкого сокращения потребительского рынка и рынка труда», – говорит Гулин.
Особенности передачи
4 марта первый вице-премьер Андрей Белоусов говорил, что правительство предложило иностранному бизнесу три варианта взаимодействия. Один из сценариев – иностранные акционеры передают свою долю под управление российских партнеров и позже смогут вернуться на рынок.
Предложенное решение выглядит как инструмент, заставляющий зарубежные компании серьезно задуматься при уходе из России и не допускать длительного простоя производственных мощностей, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его мнению, если речь идет о производстве потребительских товаров, то государство должно договориться с ритейлерами о гарантиях сбыта продукции. «Без гарантий сбыта оперативно запустить и, главное, загрузить мощности не получится, а инвестировать в маркетинг без бренда и портфеля контрактов с торговыми сетями будет крайне сложно», – считает эксперт.
Эксперты опасаются кадрового голода среди менеджеров. Доцент экономического факультета МГУ Олег Буклемишев считает, что принудительные замены руководства могут сказаться на качестве работ. В России могут найтись очень хорошие управленцы, способные быстро сориентироваться в новой компании, считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева, но им будет сложно решить проблемы, появившиеся из-за санкций, такие как поставки сырья и ограничение валютных операций. Для реального контроля за операционной деятельностью таких компаний понадобится менеджер, у которого есть профильная экспертиза, говорит адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова. «В целом на какое-то время это может помочь избежать безработицы, но маловероятно, что решит проблему в долгосрочной перспективе», – считает Лукьянова.
В подготовке статьи участвовала Елена Мухаметшина