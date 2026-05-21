КПРФ рассказала, с какой программой пойдет на выборы в Госдуму

КПРФ рассказала, с какой программой пойдет на выборы в ГосдумуИзбирателям содержание программ зачастую неинтересно, и они голосуют «по привычке»
КПРФ опубликовала свою «программу победы». Документ состоит из «10 шагов к справедливости и возрождению». «Это точный расчет каждого шага, каждого рубля, каждого решения власти», – говорится в описании документа. С программой партия обещала пойти в Госдуму девятого созыва.
Первым шагом обозначена остановка роста цен, долгов и тарифов. Заводы и фабрики, по мнению коммунистов, необходимо вернуть «в российскую глубинку», чтобы ее жители не ездили на вахты «за тридевять земель». Третьим шагом КПРФ обещает вернуть «справедливый, научно обоснованный пенсионный возраст», как до 2018 г. Четвертый шаг – возвращение прямого финансирования медицины государством без страховых посредников. Коммунисты также обещают сделать общедоступными школы искусств и спортивные секции, а стипендию – не ниже прожиточного минимума (пятый «шаг к справедливости»).
Среди других пунктов «программы победы» – возвращение народу богатств России, подотчетность Центробанка президенту, прогрессивная шкала налогов и освобождение от НДФЛ многодетных семей. Отдельным «шагом к справедливости» КПРФ считает снятие ограничений в интернете и проч. «Бюджет развития и безопасности» – это 10-й и заключительный «шаг к справедливости». За счет этих инициатив бюджет получит дополнительно 32 трлн руб., уверяют коммунисты.
Все по закону
Предвыборные программы важны как некоторый атрибут партии и часть ее имиджа, говорит социолог Денис Волков. Но в условиях, когда за партии голосуют в основном «по привычке» (это, по его мнению, касается всех крупных политических сил России), программа не так важна. Избиратели не читают программы, согласен политолог Дмитрий Еловский. «Но, если программы нет, они это фиксируют и ставят в минус партии», – отметил он. Еловский считает, что КПРФ делает ставку на рост рейтинга на волне протестных настроений, но главная неопределенность состоит в том, будет ли эта волна.
Для избирателей важно само по себе наличие программы, но то, что в ней написано, не вызывает большого интереса, тем более что пишут в них примерно одно и то же, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Все, что можно было пообещать, уже пообещали. С этой проблемой сталкиваются все партии. Поэтому это скорее рамка для выступлений собственных кандидатов, нежели какая-то мощная электоральная бомба», – сказал эксперт «Ведомостям».
Если партия выдвигает кандидатов, она должна принять и опубликовать предвыборную программу, говорит юрист Олег Захаров. «При этом «партийная» программа не тождественна «предвыборной». <...> Партийная программа партии принимается при ее создании, представляется в Минюст и обновляется партией по своему усмотрению. Предвыборная программа принимается под конкретные выборы – и на каждых выборах, в которых партия участвует, – и сдается в соответствующий избирком, а также публикуется на партийном сайте», – уточнил он.
Предвыборная программа – это базовый инструмент коммуникации между партиями и думающими избирателями, теми, кому важны не только лозунги и флаги, но и содержание, рассуждает президент ФоРГО Константин Костин. «Именно программы показывают, насколько объективно и профессионально политики разбираются в проблемах и что собираются сделать для их решения», – считает он. По мнению Костина, предложения КПРФ «ярки, понятны и громки, но малореализуемы».
Над этим работают все
«Единая Россия» планирует принять программу на двух этапах съезда, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы партии. «На первом будет принята первая часть программы – долгосрочная. На втором этапе – новая народная программа. Сейчас партия собирает в нее предложения по всей стране – онлайн и офлайн через сайт «естьрезультат.рф», – сказал он.
Публичное обсуждение предложений в предвыборную программу «Справедливой России» (СР) пройдет 25 мая, сказал представитель партии. Лидер СР Сергей Миронов в интервью «Ведомостям» 13 мая заявлял, что документ утвердят 4 июля. По его словам, СР выступает за возвращение пенсионного возраста, который действовал до 2018 г. Также партия против Болонской системы и ЕГЭ. «Программа будет обширная, но ключевые вещи мы вычленим. Я говорю: «Коллеги, надо так, чтобы во время избирательной кампании разбуди ночью [человека] – и он смог бы назвать три пункта». Нужны такие аспекты – прямо как лозунги», – говорил Миронов «Ведомостям».
«Ведомости» направили запросы в другие парламентские партии относительно статуса подготовки их предвыборных программ.