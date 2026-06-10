Источники «Ведомостей»: КПРФ не согласовала выдвижение Рашкина в Госдуму

Источники «Ведомостей»: КПРФ не согласовала выдвижение Рашкина в ГосдумуЭкс-депутат надеялся на возвращение в парламент с помощью иркутских коммунистов
КПРФ не будет выдвигать экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина на выборы в нижнюю палату в 2026 г. По словам собеседника, близкого к компартии, согласовать выдвижение политика ни в округе, ни в списке не удалось. Это подтвердил еще один собеседник, близкий к КПРФ.
Лишенный мандата в 2022 г. из-за незаконной охоты политик хотел бы вернуться в Госдуму и рассматривал в качестве предпочтительного для избрания региона Иркутскую область, писали «Ведомости» 2 декабря 2025 г. Сам Рашкин тогда не опровергал эту информацию, а первый секретарь обкома КПРФ, депутат Госдумы Сергей Левченко называл идею «интересной».
Весной экс-депутат сопровождал лидера иркутских коммунистов в поездках по региону и встречался вместе с ним с партийным активом. В апреле с предложением выдвинуть Рашкина в Госдуму к обкому и намеченному на 20 июня съезду обратилось Ангарское местное отделение КПРФ. Это решение было принято единогласно, подчеркивал Левченко. В мае оба политика вместе посещали Усолье-Сибирское (город входит в Ангарский избирательный округ).
Рашкин участвовал и в прямых эфирах на платформах, близких к иркутскому обкому. В одном из них он заявил: «Я в команде Левченко и горжусь этим». Политик говорил «Коммерсанту», что его кандидатуру поддержали на всех уровнях – и в первичных организациях, и в региональном отделении.
Экс-депутат Госдумы не ответил на звонки «Ведомостей». Левченко отказался говорить о его выдвижении от КПРФ: «Это внутреннее дело партии». Такие вопросы решает съезд.
Сейчас Ангарский округ в Госдуме представляет Антон Красноштанов («Единая Россия», ЕР). В партийных праймериз по отбору кандидатов в девятый созыв он не участвовал. Политик не смог согласовать свое участие в выборах с ЕР и руководством региона, отмечали в марте источники «Ведомостей». Предварительное голосование в округе выиграл управляющий партнер регоператора по обращению с отходами «РТ-НЭО Иркутск» (компания связана с «Ростехом») Вадим Логунов.
Что случилось с Рашкиным
Месяц спустя после задержания Госдума лишила Рашкина неприкосновенности – и это дало возможность привлечь его к уголовной ответственности. В апреле 2022 г. политик получил три года условно с испытательным сроком в два года по ч. 2 ст. 258 УК (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору).
В мае того же года Госдума лишила его мандата, позже Рашкин потерял и пост первого секретаря столичного горкома. В мае 2024 г. с него сняли судимость в связи с отбытием срока наказания.
В аналоге праймериз ЕР у КПРФ, проекте «Народный кандидат», по Ангарскому округу (как и почти по всем остальным) указан единственный участник – секретарь по информационно-пропагандистской работе иркутского обкома Андрей Ахмадулин. В 2021 г. он выдвигался против Красноштанова, но проиграл ему.
Впрочем, Рашкин тоже участвовал в «предголосовании» КПРФ по этому округу, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к партии. По условиям этой процедуры можно предложить альтернативную кандидатуру, если варианты КПРФ избирателя не устроили, говорил «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. По его словам, итоги «Народного кандидата», вероятно, будут подведены 10 июня. Выдвижение Рашкина от Иркутской области выглядело бы сомнительно с точки зрения результативности, говорил «Ведомостям» глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко, но репутационных рисков партия бы не понесла – для своего электората коммунисты преподнесли ситуацию таким образом, что политик стал жертвой интриг. Рашкин не раз засвечивался в Иркутской области, помогая Левченко, так что в его выдвижении мог быть некоторый смысл, отмечал вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. Но шансов на победу экс-депутата эксперт не видел.