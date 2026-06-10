Источники «Ведомостей»: КПРФ не согласовала выдвижение Рашкина в Госдуму

В октябре 2021 г. Рашкина и его знакомого задержали в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося, топором и двумя ножами в багажнике автомобиля. Депутат утверждал, что нашел тушу в лесу и собирался отвезти в полицию. Позже он поменял показания и признался, что охотился: по его словам, принял лосиху за кабана.

Месяц спустя после задержания Госдума лишила Рашкина неприкосновенности – и это дало возможность привлечь его к уголовной ответственности. В апреле 2022 г. политик получил три года условно с испытательным сроком в два года по ч. 2 ст. 258 УК (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору).

В мае того же года Госдума лишила его мандата, позже Рашкин потерял и пост первого секретаря столичного горкома. В мае 2024 г. с него сняли судимость в связи с отбытием срока наказания.