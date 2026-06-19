Источники «Ведомостей» рассказали, кто поведет КПРФ на выборы в Госдуму

Гаврилов в 2021 г. избирался в Госдуму от тергруппы в составе Воронежской и Белгородской областей. В этот раз вместо него там пойдет еще один понятный для партии политик – секретарь ЦК по выборам и действующий депутат Сергей Обухов, говорят источники «Ведомостей». В нынешний созыв коммунист избирался по Москве, но в этом году места там ему не нашлось, добавляет собеседник. Зато в московский список из федеральной части с большой степенью вероятности «переедет» Вадим Кумин, который считается одним из спонсоров партии. В Москве КПРФ может сформировать две региональные группы, писали «Ведомости» в марте. Одну из них в этом случае возглавит Кумин, другую – первый секретарь столичного горкома Виктор Царихин.