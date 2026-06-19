Источники «Ведомостей» рассказали, кто поведет КПРФ на выборы в Госдуму

Источники «Ведомостей» рассказали, кто поведет КПРФ на выборы в ГосдумуСписок компартии будет составлен из известных депутатов, но возможны сюрпризы
К формированию федеральной части списка на выборах в Госдуму КПРФ подошла консервативно. Список должен быть утвержден на съезде партии 20 июня. Головная часть, вероятно, снова будет состоять из 15 человек и по составу кандидатов на две трети повторять список 2021 г., рассказали источники «Ведомостей». В основном это опытные партийцы.
Оживление заметно в первой тройке. Помимо председателя партии, 81-летнего Геннадия Зюганова, она будет состоять из главы Хакасии, 38-летнего Валентина Коновалова, и первого зампреда ЦК, 49-летнего Юрия Афонина, сообщили «Ведомостям» три источника в партии. Одна из задач – показать «молодые лица» КПРФ, соглашается один из собеседников, но также это жест поддержки коммуниста, руководящего не самым простым регионом.
Продолжит коммунист работу на текущем месте или перейдет на федеральный уровень после выборов, в партии пока не говорят. Его участие в списке создает вокруг этого интригу, отмечает один из близких к партии собеседников.
В 2021 г. в первой тройке были Зюганов, космонавт Светлана Савицкая и директор ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павел Грудинин. Последнего ЦИК тогда снял с выборов, и в федеральной части осталось 14 человек. Грудинин вряд ли пойдет на выборы в Госдуму, говорит один из собеседников. Савицкая, вероятно, станет первым номером в крупной региональной группе с центром в Санкт-Петербурге, уточняют источники «Ведомостей». Следующие за ней строчки могут занять секретарь ЦК Станислав Аниховский и депутат Госдумы Сергей Пантелеев. По месту Савицкой в списке и в целом по конфигурации первой тройки в партии «шли дискуссии», отмечает близкий к КПРФ источник.
Снова в привилегированную часть списка могут быть включены депутаты Госдумы Иван Мельников (первый заместитель Зюганова), Дмитрий Новиков, Владимир Кашин (замы), Николай Коломейцев (координатор фракции), Николай Харитонов (дважды кандидат в президенты), Казбек Тайсаев, Алексей Куринный и Юрий Синельщиков. Кроме того, среди этих 15 кандидатов, вероятно, окажутся председатели думских комитетов по вопросам собственности Сергей Гаврилов и по делам СНГ Леонид Калашников, главный редактор газеты «Правда» Борис Комоцкий и секретарь ЦК Мария Дробот. Последняя в отсутствие Савицкой может оказаться единственной женщиной в федеральной части списка.
Калашников одновременно будет выдвигаться по Тольяттинскому округу в Самарской области. Ранее источники «Ведомостей» называли его в числе согласованных для коммунистов, где им может быть гарантирована победа. При этом на президиуме ЦК, где обсуждались списки кандидатов, одномандатники, по словам собеседников «Ведомостей», не обсуждались.
Гаврилов в 2021 г. избирался в Госдуму от тергруппы в составе Воронежской и Белгородской областей. В этот раз вместо него там пойдет еще один понятный для партии политик – секретарь ЦК по выборам и действующий депутат Сергей Обухов, говорят источники «Ведомостей». В нынешний созыв коммунист избирался по Москве, но в этом году места там ему не нашлось, добавляет собеседник. Зато в московский список из федеральной части с большой степенью вероятности «переедет» Вадим Кумин, который считается одним из спонсоров партии. В Москве КПРФ может сформировать две региональные группы, писали «Ведомости» в марте. Одну из них в этом случае возглавит Кумин, другую – первый секретарь столичного горкома Виктор Царихин.
В федеральной части списка помимо Савицкой и Кумина не будет также писателя Сергея Шаргунова и губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Отказ Шаргунова от выдвижения предсказуем: источники «Ведомостей» объясняли его усталостью от парламентской деятельности по разным причинам. Клычков, вероятно, возглавит тергруппу в Черноземье. Вторую строчку в ней может занять депутат Госдумы Николай Иванов.
В общефедеральную часть списка не войдет один из самых медийных коммунистов – секретарь саратовского обкома, член ЦК партии, автор видеоблога «Дневник депутата» (2,04 млн подписчиков на YouTube) Николай Бондаренко. «Красный блогер» мог накануне выборов в Госдуму возглавить партийную комиссию по информационным технологиям, писали «Ведомости» в ноябре 2025 г., но ему достался лишь экспертный совет по работе с новыми социальными группами и развитию новых каналов коммуникации. Бондаренко, скорее всего, будет включен в тергруппу Пермского края и Удмуртии, говорит один из собеседников. Сейчас ее представляет Дробот.
Депутат Госдумы Ольга Алимова, вероятно, снова возглавит объединенную группу Саратовской и Калининградской областей, а председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина – список по Оренбургской, Самарской и Ульяновской областям (так же, как и в 2021 г.). Еще один известный коммунист, который, вероятно, не будет избираться в федеральной части списка, – мэр Новосибирска в 2014–2024 гг., первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть. Он может возглавить тергруппу по Новосибирской и Кемеровской областям, говорил один из собеседников в компартии.
Некоторые изменения произойдут на Дальнем Востоке. Сахалинскую область в списке объединят в одну группу с Алтайским краем – чтобы помочь пройти в парламент депутату Госдумы Марии Прусаковой. Рубцовский одномандатный округ, от которого она избиралась в нынешний созыв, был упразднен при перенарезке ЦИК в 2025 г. В этом году коммунистка планирует баллотироваться по Славгородскому округу. «Единая Россия» может выставить по нему вице-спикера заксобрания Дениса Голобородько – он победил в партийных праймериз. В 2021 г. КПРФ объединяла Сахалин в одну группу с Еврейской автономной областью, Приморским и Хабаровским краем. От нее избрался зампред комитета по вопросам собственности Алексей Корниенко.
Впрочем, как отмечают источники «Ведомостей», финальные решения будут приниматься на съезде 20 июня. На нем будут рассматриваться вопросы не только по списку, но и по другим аспектам работы партии, в том числе по созданию высшего совета – соответствующая инициатива принадлежит Зюганову.