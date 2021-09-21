ЦИК посчитала 100% протоколов на выборах в Госдуму
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала результаты выборов депутатов Государственной думы после обработки 100% голосов. Наибольшее число голосов получила «Единая Россия» — 49,82%.
Также порог в 5% для прохождения в Думу преодолели четыре партии: КПРФ набрала 18,93%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – За правду» — 7,46%, «Новые люди» — 5,32%. Таким образом фракционный расклад в Госдуме может измениться впервые с 2007 г. Тогда в нижнюю палату были избраны «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».
Результаты электронного голосования появлялись в два этапа. Вечером 19 сентября, после закрытия избирательных участков, объявили итоги по шести регионам (без учета Москвы). По ним «Единая Россия» набрала 64,25%, КПРФ — 11,65%, «Справедливая Россия» получила 8,25%, ЛДПР — 7,86% и «Новые люди» — 7,66%. Результаты по Москве появились только ближе к 18:00 20 сентября. По ним у «Единой России» было 44,77%, у КПРФ — 15,53%, ЛДПР набрала 7,45%. «Новые люди» обошли «Справедливую Россию» (6,84%), набрав 7,86%.
Выборы депутатов Госдумы прошли в России с 17 по 19 сентября. Окончательные итоги ЦИК обещал подвести 24 сентября.