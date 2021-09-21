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ЦИК посчитала 100% протоколов на выборах в Госдуму

Ведомости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала результаты выборов депутатов Государственной думы после обработки 100% голосов. Наибольшее число голосов получила «Единая Россия» — 49,82%.

Также порог в 5% для прохождения в Думу преодолели четыре партии: КПРФ набрала 18,93%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – За правду» — 7,46%, «Новые люди» — 5,32%. Таким образом фракционный расклад в Госдуме может измениться впервые с 2007 г. Тогда в нижнюю палату были избраны «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

Результаты электронного голосования появлялись в два этапа. Вечером 19 сентября, после закрытия избирательных участков, объявили итоги по шести регионам (без учета Москвы). По ним «Единая Россия» набрала 64,25%, КПРФ — 11,65%, «Справедливая Россия» получила 8,25%, ЛДПР — 7,86% и «Новые люди» — 7,66%. Результаты по Москве появились только ближе к 18:00 20 сентября. По ним у «Единой России» было 44,77%, у КПРФ — 15,53%, ЛДПР набрала 7,45%. «Новые люди» обошли «Справедливую Россию» (6,84%), набрав 7,86%.

Выборы депутатов Госдумы прошли в России с 17 по 19 сентября. Окончательные итоги ЦИК обещал подвести 24 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных