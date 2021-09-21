ЦИК посчитала 100% протоколов на выборах в Госдуму

Также порог в 5% для прохождения в Думу преодолели четыре партии: КПРФ набрала 18,93%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – За правду» — 7,46%, «Новые люди» — 5,32%. Таким образом фракционный расклад в Госдуме может измениться впервые с 2007 г. Тогда в нижнюю палату были избраны «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».