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Чем обернулось трехдневное голосование на выборах в Госдуму

В нижнюю палату впервые с 1999 года может пройти больше четырех партий
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Алексей Нечаев постарался сделать все, чтобы пройти в Думу за полтора года / Максим Стулов / Ведомости

По итогам завершившихся выборов депутатов Госдумы фракционный расклад в Госдуме может измениться впервые с 2007 г. Тогда в нижнюю палату были избраны «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Как следует из данных экзитполов «Инсомара», опубликованных в 21.00, сразу после закрытия избирательных участков в Калининградской области, на этот раз «Единая Россия» набирает 45,2% голосов по партийному списку, КПРФ – 21%, ЛДПР – 8,7% а «Справедливая Россия» – 7,9%. На грани проходного барьера в 5% голосов, по данным социологов «Инсомара», созданная в 2020 г. партия «Новые люди» владельца косметической компании Faberlic Алексея Нечаева. 3,6% и право на госфинансирование наряду с проходящими в Госдуму партиями, по этим данным, получает Партия пенсионеров.

Данные на табло Центризбиркома (ЦИК) сразу после закрытия избирательных участков свидетельствовали о том, что пятая партия в Госдуму действительно проходит. По состоянию на 21.30 «Единая Россия» набирала 39,52% голосов, КПРФ – 24,62%, ЛДПР – 9,42, «Новые люди» – 7,7%, а «Справедливая Россия» – 6,87%. Остальные, включая Партию пенсионеров, не набирали 3% голосов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных