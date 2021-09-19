Чем обернулось трехдневное голосование на выборах в Госдуму

По итогам завершившихся выборов депутатов Госдумы фракционный расклад в Госдуме может измениться впервые с 2007 г. Тогда в нижнюю палату были избраны «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Как следует из данных экзитполов «Инсомара», опубликованных в 21.00, сразу после закрытия избирательных участков в Калининградской области, на этот раз «Единая Россия» набирает 45,2% голосов по партийному списку, КПРФ – 21%, ЛДПР – 8,7% а «Справедливая Россия» – 7,9%. На грани проходного барьера в 5% голосов, по данным социологов «Инсомара», созданная в 2020 г. партия «Новые люди» владельца косметической компании Faberlic Алексея Нечаева. 3,6% и право на госфинансирование наряду с проходящими в Госдуму партиями, по этим данным, получает Партия пенсионеров.