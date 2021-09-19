Как прошел второй день голосования на выборах депутатов Госдумы

За субботу подросла явка и в Москве. По итогам первого дня она составила 23%, а к середине 18 сентября – около 30%, следует из данных ЦИК. По данным комиссии, избиратели с равной активностью участвуют в выборах по всей территории города. К середине дня из 7,4 млн избирателей 818 000 проголосовали на участках, еще 1,6 млн человек воспользовались дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), говорится в сообщении общественного штаба по наблюдению за выборами в столице. Общая явка за 17 и 18 сентября в столице составила 34,42%, сообщил утром 19 сентября председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.