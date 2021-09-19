Как прошел второй день голосования на выборах депутатов Госдумы

Как прошел второй день голосования на выборах депутатов ГосдумыЯвка по итогам двух дней составила 31,5%
Вечером в воскресенье, 19 сентября, в России завершается трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы.
Как выросла явка
Рост явки на выборы депутатов Госдумы 18 сентября замедлился. В пятницу, 17 сентября, когда голосование только началось, на участки по всей России пришло 16,85% избирателей. В субботу на участки пришло порядка 14,5% избирателей, следует из сообщения Центризбиркома (ЦИК): явка по итогам двух дней голосования составила 31,5%.
Наиболее высокая явка зафиксирована в Татарстане (57,5%), Туве (60,95%), Кабардино-Балкарии (66,7%), Карачаево-Черкесии (63,37%), Чечне (73,49%), следует из данных ТАСС и ЦИК. Среди регионов с низкой явкой – Новосибирская (19,28%) и Иркутская (19,41%) области, Хакасия (17,05%), Хабаровский край (21,04%), Ульяновская область (22,32%).
За субботу подросла явка и в Москве. По итогам первого дня она составила 23%, а к середине 18 сентября – около 30%, следует из данных ЦИК. По данным комиссии, избиратели с равной активностью участвуют в выборах по всей территории города. К середине дня из 7,4 млн избирателей 818 000 проголосовали на участках, еще 1,6 млн человек воспользовались дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), говорится в сообщении общественного штаба по наблюдению за выборами в столице. Общая явка за 17 и 18 сентября в столице составила 34,42%, сообщил утром 19 сентября председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.
Руководитель штаба Алексей Венедиктов отмечал, что в субботу московская система ДЭГ подверглась четырем DDos-атакам. Об атаках на системы ЦИК заявил руководитель Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК Александр Сокольчук. По его словам, утром 18 сентября «средствами защиты портала ЦИК» было заблокировано 246 000 запросов. Кроме того, он сообщил о неверном вводе данных по явке системными администраторами в Дагестане, Калужской и Рязанской областях. Комиссии сейчас занимаются «разбором ситуации», отметил Сокольчук.
Официальные жалобы
Председатель ЦИК Элла Памфилова по итогам второго дня голосования призвала региональные комиссии при «малейших сомнениях» признавать бюллетени недействительными и затем проводить анализ. «Сомнительных бюллетеней нам не нужно», – заявила Памфилова.
По разным причинам 17 и 18 сентября 6203 бюллетеня были признаны недействительными, в частности, в связи с нарушениями в Мордовии, Брянской, Кемеровской, Московской и Челябинской областях, сообщила Памфилова журналистам. В качестве примера она привела претензии к качеству бюллетеней, которые не читаются комплексом обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) в Мордовии, а также попытку вброса на одном из участков Брянской области.
Жалоб на работу системы видеонаблюдения, доступ к которой получили кандидаты и партии, нет, заявил журналистам 18 сентября заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. По его словам, за онлайн-трансляцией с 30 000 участков следили 7500 пользователей. При этом Памфилова отметила, что в Ивановской области, например, был вопрос к трансляции: наблюдатель предположил, что видео с участка было доступно не в режиме онлайн из-за слишком яркого освещения для ночного времени.
Основная доля недостоверной информации о выборах появляется в Telegram, сказал «Ведомостям» первый заместитель гендиректора автономной некоммерческой организации (АНО) «Диалог Регионы» Кирилл Истомин. 8 июня, как писали «Ведомости», руководство ЦИК и АНО подписали соглашение о сотрудничестве во время выборов, в том числе в части мониторинга информационной повестки. Основного прироста «умышленно сгенерированных фейков» о голосовании Истомин ожидает 19 сентября.
Чтобы проверить информацию из соцсетей, требуется от 20 минут до 1 часа, говорит Истомин. При этом основная часть таких данных – чуть более трети сообщений – касается темы подвоза избирателей, добавляет он. «Право проголосовать с помощью открепительных удостоверений интерпретируют как спланированную контракцию», – заявил Истомин. Этим правом, как выясняется после проверки, пользуются работники предприятий или студенты, но это «интерпретируется против них и самого избирательного процесса», отметил он.
Что говорят партии
Представители думских партий разошлись в оценке первых двух дней голосования. В «Единой России» ранее заявили «Ведомостям», что у партии нет претензий к организации выборов.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов 18 сентября заявил на брифинге, что коммунисты не дадут «украсть голоса» избирателей. Первый заместитель Зюганова Юрий Афонин сказал «Ведомостям», что по итогам второго дня выборов «организованного волеизъявления» на участках стало меньше, но продолжается голосование за их пределами.
КПРФ подала в ЦИК за два дня 150 жалоб, сообщил Афонин. По его словам, были нарушения в Брянской области, Адыгее, а также Сарове (Нижегородская область), где вскрывались урны для подсчета бюллетеней.
Выпустить «Белую книгу» о нарушениях на выборах в Госдуму и сообщить о них в ЦИК и правоохранителям пообещал председатель «Справедливой России» Сергей Миронов. За второй день партия подготовила 150 обращений о нарушениях, две жалобы было подано в ЦИК, сказал «Ведомостям» исполнительный секретарь «Справедливой России» Дмитрий Гусев.
Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов отметил, что 17 сентября высокая явка была связана с мобилизацией избирателей и в субботу снижение прироста явки вполне естественно.