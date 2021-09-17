Что нужно знать о выборах депутатов Госдумы восьмого созыва

На выборах есть и другие бонусы, помимо самой победы. Набрав более 3% голосов, партия получит право на государственное финансирование – 152 руб. за каждый отданный в ее поддержку голос – даже если не дотянет до проходного барьера. На прошлых выборах государственное финансирование получили только четыре партии, которые набрали больше 5% и прошли в Госдуму, за остальных проголосовало меньше 3%.