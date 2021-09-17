Что нужно знать о выборах депутатов Госдумы восьмого созыва

Что нужно знать о выборах депутатов Госдумы восьмого созываГолосование по партийным спискам и одномандатным округам продлится три дня
17 сентября граждане России начали выбирать депутатов Госдумы восьмого созыва. Первыми на участки идут жители Камчатки и Чукотки – там голосование началось в 23:00 16 сентября по московскому времени. В Москве голосование начнется в 8:00 в пятницу и завершится в 20:00 в воскресенье, 19 сентября.
Кого и как выбирают
В Госдуме следующие пять лет (2021–2026 гг.) будут работать 450 депутатов. Их выберут по смешанной системе. 225 депутатов будут представлять одномандатные округа – территории, на которые разделена Россия. В этих выборах участвует 2020 кандидатов-одномандаников, то есть, конкуренция составляет около 8,9 человек на место. Чтобы выиграть, одномандатнику достаточно победить оппонента, набрав простое большинство голосов.
Еще 225 кресел на Охотном ряду распределят среди депутатов, избранных по партийным спискам – таких 3828 человек, таким образом, конкуренция составляет 17 человек на место. Условия избрания от партии чуть сложнее: чтобы пройти в Госдуму, партийный список должен набрать более 5% голосов.
На выборах есть и другие бонусы, помимо самой победы. Набрав более 3% голосов, партия получит право на государственное финансирование – 152 руб. за каждый отданный в ее поддержку голос – даже если не дотянет до проходного барьера. На прошлых выборах государственное финансирование получили только четыре партии, которые набрали больше 5% и прошли в Госдуму, за остальных проголосовало меньше 3%.
На прохождение в Госдуму и госфинансирование в 2021 г. претендуют кандидаты 14 партий из 32, которые имеют право участвовать в выборах. У всех этих партий были фракции в Госдуме или региональных законодательных собраниях, и поэтому они выдвинули кандидатов без сбора подписей. «Российский общенародный союз» не смог зарегистрировать список со сбором подписей.
Специфика выборов 2021 г.
Главная особенность кампании заключается в том, что впервые федеральные выборы будут проходить в течение трех дней. Указ о назначении выборов президент Владимир Путин подписал 17 июня. Уже на следующий день ЦИК сообщил о решении растянуть голосование. «С учетом рекомендаций Роспотребнадзора, опросов общественного мнения, дискуссии с экспертным сообществом мы пришли к выводу, что голосование на выборах в Государственную думу и иных выборах должно пройти в течение нескольких дней. Первый приоритет – здоровье наших граждан», – объясняла председатель ЦИК Элла Памфилова.
Еще одним новшеством этих выборов стало использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В нем могут принять участие жители семи регионов – Москвы, Севастополя, Нижегородской, Ярославской, Ростовской, Мурманской и Курской областей. Всего на ДЭГ записалось более 2,8 млн человек, сообщила 15 сентября Памфилова. Из них в Москве дистанционно могут проголосовать более 2 млн человек.
Еще 3,5 млн человек записались на голосование по системе «Мобильный избиратель». Этот механизм позволяет любому гражданину проголосовать на любом удобном ему избирательном участке по месту нахождения, а не по месту постоянной или временной регистрации.
Подведение итогов
Результаты голосования будут введены в государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы». ЦИК публикует предварительные результаты выборов по мере поступления данных на своих информационных ресурсах.
В течение трех недель после дня голосования ЦИК должен опубликовать официальные результаты выборов. Мандаты распределяются между кандидатами в одномандатных округах и кандидатами, выдвинувшимися по спискам. В последнем случае используется так называемый метод Хэйра (проценты голосов, которые получили не прошедшие партии, де-факто перераспределяются в пользу прошедших, в выигрыше оказывается та партия, что набрала наибольшую долю голосов).