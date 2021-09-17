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Что нужно знать о выборах депутатов Госдумы восьмого созыва

Голосование по партийным спискам и одномандатным округам продлится три дня
Елена Мухаметшина
Евгений Разумный / Ведомости

17 сентября граждане России начали выбирать депутатов Госдумы восьмого созыва. Первыми на участки идут жители Камчатки и Чукотки – там голосование началось в 23:00 16 сентября по московскому времени. В Москве голосование начнется в 8:00 в пятницу и завершится в 20:00 в воскресенье, 19 сентября.

Кого и как выбирают

В Госдуме следующие пять лет (2021–2026 гг.) будут работать 450 депутатов. Их выберут по смешанной системе. 225 депутатов будут представлять одномандатные округа – территории, на которые разделена Россия. В этих выборах участвует 2020 кандидатов-одномандаников, то есть, конкуренция составляет около 8,9 человек на место. Чтобы выиграть, одномандатнику достаточно победить оппонента, набрав простое большинство голосов.

Элла Памфилова представила доклад о конкуренции на выборах

Статистически он почти не изменился за последние пять лет

Еще 225 кресел на Охотном ряду распределят среди депутатов, избранных по партийным спискам – таких 3828 человек, таким образом, конкуренция составляет 17 человек на место. Условия избрания от партии чуть сложнее: чтобы пройти в Госдуму, партийный список должен набрать более 5% голосов.

На выборах есть и другие бонусы, помимо самой победы. Набрав более 3% голосов, партия получит право на государственное финансирование – 152 руб. за каждый отданный в ее поддержку голос – даже если не дотянет до проходного барьера. На прошлых выборах государственное финансирование получили только четыре партии, которые набрали больше 5% и прошли в Госдуму, за остальных проголосовало меньше 3%.

На прохождение в Госдуму и госфинансирование в 2021 г. претендуют кандидаты 14 партий из 32, которые имеют право участвовать в выборах. У всех этих партий были фракции в Госдуме или региональных законодательных собраниях, и поэтому они выдвинули кандидатов без сбора подписей. «Российский общенародный союз» не смог зарегистрировать список со сбором подписей.

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Кто ведет партии на выборы в Госдуму

Специфика выборов 2021 г.

Главная особенность кампании заключается в том, что впервые федеральные выборы будут проходить в течение трех дней. Указ о назначении выборов президент Владимир Путин подписал 17 июня. Уже на следующий день ЦИК сообщил о решении растянуть голосование. «С учетом рекомендаций Роспотребнадзора, опросов общественного мнения, дискуссии с экспертным сообществом мы пришли к выводу, что голосование на выборах в Государственную думу и иных выборах должно пройти в течение нескольких дней. Первый приоритет – здоровье наших граждан», – объясняла председатель ЦИК Элла Памфилова.

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Кто может принять участие в онлайн-голосовании

Еще одним новшеством этих выборов стало использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В нем могут принять участие жители семи регионов – Москвы, Севастополя, Нижегородской, Ярославской, Ростовской, Мурманской и Курской областей. Всего на ДЭГ записалось более 2,8 млн человек, сообщила 15 сентября Памфилова. Из них в Москве дистанционно могут проголосовать более 2 млн человек. 

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Еще 3,5 млн человек записались на голосование по системе «Мобильный избиратель». Этот механизм позволяет любому гражданину проголосовать на любом удобном ему избирательном участке по месту нахождения, а не по месту постоянной или временной регистрации. 

Подведение итогов

Результаты голосования будут введены в государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы». ЦИК публикует предварительные результаты выборов по мере поступления данных на своих информационных ресурсах. 

В течение трех недель после дня голосования ЦИК должен опубликовать официальные результаты выборов. Мандаты распределяются между кандидатами в одномандатных округах и кандидатами, выдвинувшимися по спискам. В последнем случае используется так называемый метод Хэйра (проценты голосов, которые получили не прошедшие партии, де-факто перераспределяются в пользу прошедших, в выигрыше оказывается та партия, что набрала наибольшую долю голосов).

По Конституции Госдума должна собраться на первое заседание на 30 день после избрания. Президент имеет право своим решением созвать первое заседание нижней палаты парламента и ранее этого срока. В 2003, 2007, 2011 и 2016 гг. президент пользовался этим правом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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