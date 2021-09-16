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Элла Памфилова представила доклад о конкуренции на выборах

Статистически он почти не изменился за последние пять лет
Елена Мухаметшина
ЦИК, оценив практически завершившуюся кампанию, решил, что она была вполне конкурентной (на фото – председатель комиссии Элла Памфилова) / Андрей Гордеев / Ведомости

В этом году на выборах всех уровней конкуренция осталась примерно на уровне 2016 г., хотя и уменьшилось число партий, которые могут выдвигать кандидатов. Это следует из опубликованного 15 сентября доклада председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой о готовности избирательных комиссий к проведению выборов.

В этом году в выборах смогли поучаствовать 32 партии, из них 26 выдвинули своих кандидатов на выборах всех уровней. Процесс регистрации кандидатов в общей сложности сумели пройти 23 партии. В 2016 г. из 74 партий, которые могли участвовать в выборах, кандидатов выдвинули 48, а регистрацию прошли кандидаты 42 партий. ЦИК делает вывод, что конкуренция находится на «очень высоком уровне», отмечая, впрочем, что это не задача ЦИК «анализировать политическую поляну».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных