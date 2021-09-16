Элла Памфилова представила доклад о конкуренции на выборах

В этом году в выборах смогли поучаствовать 32 партии, из них 26 выдвинули своих кандидатов на выборах всех уровней. Процесс регистрации кандидатов в общей сложности сумели пройти 23 партии. В 2016 г. из 74 партий, которые могли участвовать в выборах, кандидатов выдвинули 48, а регистрацию прошли кандидаты 42 партий. ЦИК делает вывод, что конкуренция находится на «очень высоком уровне», отмечая, впрочем, что это не задача ЦИК «анализировать политическую поляну».