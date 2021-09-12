Памфилова заявила о готовности избирательной системы к думским выборам на 99%
Российская избирательная система на более чем 99% готова к проведению думских выборов, комиссиям осталось привести в порядок списки избирателей и обеспечить соблюдение санитарных норм, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 1».
«Пока еще на 99% с хвостиком (готова избирательная система), поскольку нам еще предстоит привести в порядок списки и так далее. Посмотреть, насколько участки подготовлены с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности, все ли оснащено средствами индивидуальной защиты», – цитирует ее ТАСС.
Памфилова также предположила, что формат голосования в течение двух-трех дней останется и после окончания пандемии коронавируса.
В единый день голосования 19 сентября 2021 г. пройдут выборы Госдумы восьмого созыва. В связи с пандемией коронавируса они пройдут в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов.