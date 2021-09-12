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Памфилова заявила о готовности избирательной системы к думским выборам на 99%

Ведомости

Российская избирательная система на более чем 99% готова к проведению думских выборов, комиссиям осталось привести в порядок списки избирателей и обеспечить соблюдение санитарных норм, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 1».

«Пока еще на 99% с хвостиком (готова избирательная система), поскольку нам еще предстоит привести в порядок списки и так далее. Посмотреть, насколько участки подготовлены с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности, все ли оснащено средствами индивидуальной защиты», – цитирует ее ТАСС.

Памфилова также предположила, что формат голосования в течение двух-трех дней останется и после окончания пандемии коронавируса.

В единый день голосования 19 сентября 2021 г. пройдут выборы Госдумы восьмого созыва. В связи с пандемией коронавируса они пройдут в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных