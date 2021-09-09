Социологи представили последние прогнозы по результатам выборов в Госдуму

Онлайн-голосование в Москве повлияет на явку

Позитивно повлияет на явку онлайн-голосование, заявил политолог Александр Асафов: с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) доступ к выборам получат те, кто раньше его не имел по разным причинам. Из презентации Асафова следует, что в Москве на ДЭГ к выборам в Госдуму записалось 1,5 млн человек, а в 2016 г. за «Единую Россию» в столице проголосовала 991 тыс. человек. При этом к поражению в онлайн-голосовании другие партии, по мнению Асафова, приведет прежде всего их риторика, в частности, риторика КПРФ, которая скептично относится к ДЭГ.