Социологи представили последние прогнозы по результатам выборов в Госдуму

Социологи представили последние прогнозы по результатам выборов в ГосдумуЗа неделю до выборов в парламент уверенно проходят четыре думские партии
Три социологических центра – ВЦИОМ, ФОМ и «Инсомар» – представили результаты своих исследований перед выборами депутатов Госдумы. Они указывают на то, что «Единая Россия» по партийным спискам должна набрать до 50% голосов (54,2% в 2016 г.), но ни одна другая партия не составит ей серьезную конкуренцию.
ВЦИОМ прогнозирует результат «Единой России» по списку 41–44%, КПРФ – 18–22%, ЛДПР – 10–13%, «Справедливая Россия» – 7–9%. Всего в выборах в Госдуму участвует 14 партий, а для прохождения в нижнюю палату по списку требуется набрать 5% голосов. На этой грани балансирует созданная в 2020 г. партия «Новые люди», за которую, по прогнозу ВЦИОМ, могут отдать голоса 4–6%.
Как составляли прогноз
В основе прогноза лежат ответы на вопросы о том, придут ли люди на выборы, за кого проголосуют, степень их уверенности в своем выборе, насколько они допускают голосование за те или иные партии, а также опыт участия в голосовании, говорит руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов.
По данным «Инсомар», единороссы наберут 45,1%, за списки КПРФ проголосует 18,6% избирателей, за ЛДПР – 12%, за «Справедливую Россию» – 8,1%. При этом по их данным пройти в Госдуму могут и «Новые люди» с 5,2% голосов.
Свои расчеты делают и в ФОМ. Среди тех, кто уже знает, что придет на выборы, за «Единую Россию» могут проголосовать 41,3%, за КПРФ – 19,2%, за ЛДПР – 14%, «Справедливую Россию» – 7%.
Рейтинги накануне выборов
По данным «Инсомар», рейтинг «Единой России» – 30,1%, а от пришедших на выборы за нее готовы проголосовать 35,6%. У КПРФ рейтинг – 14,9%, от числа тех, кто придет на выборы – 16,6%, у ЛДПР – 9,6% (10,1%), у «Справедливой России» – 6,3% (7,5%). По данным ВЦИОМ, за «Единую Россию» готовы проголосовать 29,4% от всех избирателей и 35,3% от тех, кто примет участие в выборах, за КПРФ – 16,5% (20,5%), за ЛДПР 10% (8,5%), у «Справедливой России» – 5,5% (6,9%).
Ведущий аналитик ФОМ Григорий Кертман отмечает, что доля респондентов, которые говорят, что точно придут на выборы, составляет 43,6%. Он считает, что итоговая явка не превысила бы 46–47%, если бы выборы проходили в один день.
Трехдневные выборы явку увеличат, она может дорасти до 55%, но прогнозировать ее сложно, добавил Кертман. «Инсомар» в своем прогнозе говорит о явке в 50–52%, хотя электронным и трехдневным голосованием осложняет прогноз, признал директор по политическому анализу «Инсомар» Виктор Потуремский.
По мнению политолога Константина Калачева, для «Единой России» результат ниже 50% не критичен, если в округах партия возьмет столько мандатов, сколько необходимо для конституционного большинства. Кроме того, нельзя ориентироваться только на опросы, поскольку перед выборами сработает «программа мобилизации», и на участки придут те, кто с социологами не общался.
Онлайн-голосование в Москве повлияет на явку
Позитивно повлияет на явку онлайн-голосование, заявил политолог Александр Асафов: с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) доступ к выборам получат те, кто раньше его не имел по разным причинам. Из презентации Асафова следует, что в Москве на ДЭГ к выборам в Госдуму записалось 1,5 млн человек, а в 2016 г. за «Единую Россию» в столице проголосовала 991 тыс. человек. При этом к поражению в онлайн-голосовании другие партии, по мнению Асафова, приведет прежде всего их риторика, в частности, риторика КПРФ, которая скептично относится к ДЭГ.
Основными тяжеловесами остаются четыре нынешние думские партии, говорит руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Для «Единой России» кампания была сложной, поскольку партия оказалась между последствиями пенсионной реформы 2018 г. и пандемией, но рейтинги удалось удержать. КПРФ пыталась использовать антивакцинную повестку, но не смогла продемонстрировать обновление, говорит Кузнецов. Проблема ЛДПР также в нехватке ярких лиц, полагает он.
«Справедливой России» скорее всего удастся попасть в новую Госдуму, но это было понятно до объединения с другими партиями в феврале, считает Кузнецов. Управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев отмечает, что не произошло синергетического эффекта от объединения партий вокруг «Справедливой России», и она осталась в своей нише.
Когда проводили опросы
Опрос «Инсомар» проводился 8 сентября среди 1200 человек, погрешность не превышает 2,9%; опрос ВЦИОМ проводился 6-8 сентября среди 4000 человек, погрешность не превышает 2,5%; опрос ФОМ проводился 3-5 сентября среди 1500 респондентов, погрешность 3,8%.