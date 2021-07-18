Голоса жителей Донбасса хотят учесть на выборах в Госдуму

Голоса жителей Донбасса хотят учесть на выборах в ГосдумуЦИК готов разрешить онлайн-голосование гражданам без регистрации по месту жительства
20 июля Центризбирком определится с тем, как на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва будет организовано онлайн-голосование, в том числе для людей без прописки по месту жительства. В понедельник проект постановления о порядке дистанционного электронного голосования (ДЭГ) будет подготовлен, а во вторник – рассмотрен на заседании ЦИК, сказал «Ведомостям» заместитель председателя комиссии Николай Булаев.
Детали проекта он раскрывать не стал. По законам об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан, а также о выборах депутатов Госдумы именно ЦИК определяет возможность и порядок проведения онлайн-голосования.
Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам