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Голоса жителей Донбасса хотят учесть на выборах в Госдуму

ЦИК готов разрешить онлайн-голосование гражданам без регистрации по месту жительства
Максим Иванов Татьяна Исакова
Новые граждане России из Донбасса смогут спокойно выбрать депутатов Госдумы даже без прописки – для этого достаточно будет голосовать онлайн /Alexei Alexandrov / AP

20 июля Центризбирком определится с тем, как на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва будет организовано онлайн-голосование, в том числе для людей без прописки по месту жительства. В понедельник проект постановления о порядке дистанционного электронного голосования (ДЭГ) будет подготовлен, а во вторник – рассмотрен на заседании ЦИК, сказал «Ведомостям» заместитель председателя комиссии Николай Булаев.

Детали проекта он раскрывать не стал. По законам об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан, а также о выборах депутатов Госдумы именно ЦИК определяет возможность и порядок проведения онлайн-голосования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных