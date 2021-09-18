Как прошел первый день голосования на выборах депутатов Госдумы

В Москве явка на участки в первый день голосования, по данным ЦИК, составила 8,63% от общего числа избирателей (7,4 млн). Явка на онлайн-голосование в то же время составила более 56,4% (проголосовало более 1,14 млн из 2 млн зарегистрированных на ДЭГ избирателей). Суммарно проголосовало 23% избирателей столицы, сказал утром 18 сентября глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.