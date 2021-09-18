Как прошел первый день голосования на выборах депутатов Госдумы

Как прошел первый день голосования на выборах депутатов ГосдумыЯвка на участки составила почти 17% без учета данных об онлайн-голосовании
В России начался второй день голосования на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва, которое завершится 19 сентября. 17 сентября председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что, по ее мнению, трехдневное голосование «приживется» на российских выборах.
Явка первого дня
Явка избирателей на участки по России уже к 20:00 по московскому времени 17 сентября составила 16,85% без учета проголосовавших по интернету, сообщила пресс-служба Центризбиркома.
Ниже средней была явка, в частности, в Хакасии (8,74%), Новосибирской области (10,35%), Санкт-Петербурге (10,6%), Коми (10,63%), Иркутской области (10,86%), Хабаровском крае (11,59%). Самые высокие показатели явки в Туве (40,04%), Чечне (38,62%), Ямало-Ненецком автономном округе (38,2%), Кабардино-Балкарии (35,21%), Кемеровской области (33,95%).
В Москве явка на участки в первый день голосования, по данным ЦИК, составила 8,63% от общего числа избирателей (7,4 млн). Явка на онлайн-голосование в то же время составила более 56,4% (проголосовало более 1,14 млн из 2 млн зарегистрированных на ДЭГ избирателей). Суммарно проголосовало 23% избирателей столицы, сказал утром 18 сентября глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.
В ходе ДЭГ москвичи вынуждены были некоторое время ждать выдачи электронных бюллетеней из-за большого потока, говорил Венедиктов. Кроме того, на онлайн-голосование в Москве идут небольшие DDoS-атаки, отмечал он (цитата по «Интерфаксу»). Заместитель председателя Мосизбиркома Дмитрий Реут заявил «Ведомостям», что в Москве ДЭГ работает в «штатном режиме», о происходящем в других регионах ему неизвестно.
Памфилова днем в пятницу заявила, что утром 17 сентября были зафиксированы DDoS-атаки на инфраструктуру электронного голосования с IP-адресов нескольких стран, в том числе США, Германии, России, Китая и Украины. Вечером официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту кибератак из-за рубежа на системы онлайн-голосования.
В отдельных населенных пунктах голосование закончилось в первый же день, поскольку бюллетени в урны бросили все избиратели. «Российская газета» со ссылкой на избирком Ингушетии сообщила, что уже к 16.00 в республиканском селе Бейни проголосовали все 114 жителей с активным избирательным правом.
Кто проголосовал в пятницу
Руководство страны проголосовало на выборах депутатов Госдумы уже в пятницу. Президент Владимир Путин, который ранее объявил об уходе на самоизоляцию, проголосовал онлайн с рабочего компьютера в своей резиденции Ново-Огарево.
«Как видите, в условиях санитарных ограничений, карантина я исполнил свой гражданский долг в онлайн, в электронном формате. Такая система голосования применяется во многих странах мира, неоднократно применялась и в Москве. На этот раз граждане в семи субъектах Российской Федерации могут воспользоваться этим сервисом», – сказал Путин.
В пятницу онлайн также проголосовали премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Дмитрий Чернышенко, министр просвещения Сергей Кравцов, министр цифрового развития Максут Шадаев, министр промышленности Денис Мантуров.
На избирательные участки пришли вице-премьер Юрий Трутнев (проголосовал в Чите), вице-премьер Татьяна Голикова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр юстиции Константин Чуйченко, министр природных ресурсов Александр Козлов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, министр финансов Антон Силуанов проголосовали на избирательных участках в Москве. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Кандидаты тоже начали голосовать. В пятницу на УИК в Кубинке проголосовал министр обороны, первый номер общефедеральной пятерки «Единой России» Сергей Шойгу. Идущий третьим номером в пятерке единороссов главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко проголосовал онлайн. ДЭГ воспользовался и лидер ЛДПР, первый номер партийного списка Владимир Жириновский.
Реакция партий
С раннего утра в пятницу в СМИ появилась информация об очередях на некоторых избирательных участках, например возле участковой избирательной комиссии (УИК) №9 в Москве в Большом Афанасьевском переулке. Памфилова заявила, что избиркомы должны принимать меры, чтобы не допускать скопления людей на участках, поскольку в таких случаях не соблюдается санитарная дистанция.
По словам Реута, на УИК №9 голосуют военнослужащие, которые по закону приписаны к данной территории. «Это абсолютно нормальная ситуация, они много лет голосуют на этом участке, – заявил он «Ведомостям». – Они такие же избиратели и имеют такие же права, и комиссии делают все возможное, чтобы они могли проголосовать».
КПРФ подала в ЦИК 41 жалобу, говорит первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. Депутат Госдумы, первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Сергей Каргинов заявил «Ведомостям», что голосование 17 сентября прошло спокойно, но партия подала 10-15 жалоб в ЦИК. Жалобы ЛДПР касаются в основном недопуска на участок представителей партии, запрета им на проведении съемки, а также проблем с видеотрансляцией с УИК в Дагестане, Калмыкии и Тюмени, говорит он.
По итогам первого дня голосования в систему «Справедливый наблюдатель» поступило 1763 обращения, из них 1200 – «нарушения и замечания, которые были устранены комиссиями в течение первого часа», сказал «Ведомостям» исполнительный секретарь «Справедливой России» Дмитрий Гусев. По его словам, в облизбиркомы было написано 545 жалоб, в ЦИК – четыре. Больше всего «вызывают сомнения», отмечает Гусев, очереди на участках.
Для первого дня голосования характерно повышенное внимание избирателей, заявил «Ведомостям» заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов. Это связано с наличием политической конкуренции, считает он. При этом мониторинг единороссов выявил большое количество сообщений «о псевдонарушениях». Сама «Единая Россия» нарушений, которые могли бы заинтересовать избирком любого уровня, не обнаружила, добавил Перминов.