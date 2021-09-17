Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн
Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах депутатов Государственной думы, сообщается на сайте Кремля.
«Сегодня в нашей стране началось трехдневное голосование по выборам депутатов Государственной думы 8-го созыва. Как видите, в условиях санитарных ограничений, карантина, я исполнил свой гражданский долг онлайн, в электронном формате», — заявил глава государства.
Путин отметил, что подобная система голосования применяется во многих странах мира, кроме того, к ней неоднократно прибегали в Москве. Сейчас проголосовать онлайн могут жители семи регионов России, уточнил президент.
О намерении Путина проголосовать онлайн пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил ранее сегодня. Такое решение главы государства обусловлено его уходом на самоизоляцию 14 сентября после того, как у десятков человек в его окружении был выявлен коронавирус. Песков уточнил, что это люди, обслуживающие главу государства и отвечающие за его безопасность.
Сам Путин до этого сказал, что на протяжении целого дня 13 сентября общался с человеком, заболевшим COVID-19. Президент уточнил, что этот человек был вакцинирован, однако у него снизилось количество антител и он прошел ревакцинацию, но сделал это «поздновато». В итоге указанный сотрудник заболел примерно через три дня после прививки.
Ранее сегодня в России началось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва. Выборы проходят в Единый день голосования, который в этом году выпадает на 19 сентября. По рекомендации Роспотребнадзора Центральная избирательная комиссия продлила голосование на три дня — 17, 18 и 19 сентября. Это должно, по мнению властей, помочь снизить риски инфицирования COVID-19.