Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн

Сам Путин до этого сказал, что на протяжении целого дня 13 сентября общался с человеком, заболевшим COVID-19. Президент уточнил, что этот человек был вакцинирован, однако у него снизилось количество антител и он прошел ревакцинацию, но сделал это «поздновато». В итоге указанный сотрудник заболел примерно через три дня после прививки.