За выборами в Госдуму будут следить 250 000 обученных наблюдателей

Процедуру доступа к записям с видеокамер после прошлых выборов не усложняли, отмечает юрист Антон Тимченко: «Доступ сохранен для тех, кто в этом кровно заинтересован, а именно для участников избирательного процесса». Каким бы ни был круг наблюдающих за участками в дни голосования, сами записи по закону ЦИК обязан хранить не менее года, и запросить их партия или кандидат может у комиссии в том числе при подаче иска в суд, например об обжаловании итогов голосования. Прежде не было серьезных прецедентов разборов по записям с камер, отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, вряд ли будут они и сейчас.