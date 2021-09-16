За выборами в Госдуму будут следить 250 000 обученных наблюдателей

За выборами в Госдуму будут следить 250 000 обученных наблюдателейОбщественные палаты помогут с контролем во время голосования
При поддержке Общественной палаты (ОП) России, ОП субъектов Федерации и ассоциации «Независимый общественный мониторинг» к выборам в Госдуму было обучено 250 000 наблюдателей, 100 000 из них будут направлены на участки от региональных ОП. Об этом рассказал 16 сентября председатель координационного совета при ОП России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. Остальные участвовали в обучении «по заявкам» кандидатов и партий, и будут направлены на участки ими, сказал Григорьев.
Секретарь ОП России Лидия Михеева сказала, что с помощью приложения «Мобильный наблюдатель» присутствующие на избирательных участках смогут отправлять в ситуационный центр сообщения о нарушениях. Их будут обрабатывать 40 волонтеров. По словам близкого к ОП России источника «Ведомостей», перед выборами выяснилось, что приложение адаптировано не для всех смартфонов: «Получается, оно будет доступно не всем наблюдателям».
ОП регионов на этих выборах будут не только направлять на участки наблюдателей, но и принимать заявки на участие в видеонаблюдении за выборами из специальных центров, которые созданы в каждом субъекте Федерации. Во время выборов депутатов Госдумы 2016 г. трансляция видео с участков в интернете была общедоступной.
14 июля заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев заявил, что в условиях трехдневного голосования была найдена «оптимальная модель, которая позволила бы в рамках бюджетного финансирования и при соучастии регионов максимально сохранить тот стандарт, который разработан» для видеонаблюдения за выборами. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила в интервью «Российской газете» 15 сентября, что прежде не было «таких кибератак» и «таких информационных войн».
По словам Григорьева, в видеонаблюдении смогут участвовать «практически все желающие», для этого потребуется заполнить «минимум бумаг» и в каждом центре зарезервированы места для политических партий. Близкий к ОП России собеседник отмечает, что количество мест в центрах может быть ограничено. К тому же для посещения центра требуется заранее заполнить заявку, размещенную на сайте региональной ОП, а также согласие на обработку персональных данных, сказал «Ведомостям» председатель ОП Воронежской области Наталия Хван. В заявке потребуется указать паспортные данные, контакты, а также проинформировать о том, в какое время и за каким именно участком будет установлено видеонаблюдение, пояснила она.
Процедуру доступа к записям с видеокамер после прошлых выборов не усложняли, отмечает юрист Антон Тимченко: «Доступ сохранен для тех, кто в этом кровно заинтересован, а именно для участников избирательного процесса». Каким бы ни был круг наблюдающих за участками в дни голосования, сами записи по закону ЦИК обязан хранить не менее года, и запросить их партия или кандидат может у комиссии в том числе при подаче иска в суд, например об обжаловании итогов голосования. Прежде не было серьезных прецедентов разборов по записям с камер, отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, вряд ли будут они и сейчас.