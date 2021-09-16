СК возбудил дело о призывах к массовым беспорядкам в дни выборов в России
Следственный комитет возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам в дни голосования на выборах в Госдуму (ч. 1.1 ст. 212 УК), сообщается на сайте ведомства.
По делу проходят Дмитрий Чебанов и «иные лица». Кем именно является Чебанов, следствие не уточняет, однако, как сообщал правозащитный проект «ОВД-инфо», его тезку задержали 5 сентября при попытке повесить баннер на Центральный детский магазин на Лубянке. 6 сентября он получил 15 суток ареста.
По данным ведомства, группа лиц в составе не менее 11 участников из семи регионов страны создали сеть Telegram-каналов, в которых размещали публикации и вели агитационную деятельность, призывая к массовым беспорядкам в дни единого голосования с 17 по 20 сентября. В размещенных видеороликах установлено наличие «побуждений к насильственным действиям, адресованных неопределенному кругу лиц», сообщили в СК.
Выборы в Госдуму пройдут в период с 17 сентября по 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов. Они проводятся по смешанной системе, в них примут участие кандидаты от 14 партий и самовыдвиженцы.