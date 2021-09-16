СК возбудил дело о призывах к массовым беспорядкам в дни выборов в России

По данным ведомства, группа лиц в составе не менее 11 участников из семи регионов страны создали сеть Telegram-каналов, в которых размещали публикации и вели агитационную деятельность, призывая к массовым беспорядкам в дни единого голосования с 17 по 20 сентября. В размещенных видеороликах установлено наличие «побуждений к насильственным действиям, адресованных неопределенному кругу лиц», сообщили в СК.