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СК возбудил дело о призывах к массовым беспорядкам в дни выборов в России

Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам в дни голосования на выборах в Госдуму (ч. 1.1 ст. 212 УК), сообщается на сайте ведомства.

По делу проходят Дмитрий Чебанов и «иные лица». Кем именно является Чебанов, следствие не уточняет, однако, как сообщал правозащитный проект «ОВД-инфо», его тезку задержали 5 сентября при попытке повесить баннер на Центральный детский магазин на Лубянке. 6 сентября он получил 15 суток ареста.

По данным ведомства, группа лиц в составе не менее 11 участников из семи регионов страны создали сеть Telegram-каналов, в которых размещали публикации и вели агитационную деятельность, призывая к массовым беспорядкам в дни единого голосования с 17 по 20 сентября. В размещенных видеороликах установлено наличие «побуждений к насильственным действиям, адресованных неопределенному кругу лиц», сообщили в СК.

Выборы в Госдуму пройдут в период с 17 сентября по 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов. Они проводятся по смешанной системе, в них примут участие кандидаты от 14 партий и самовыдвиженцы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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