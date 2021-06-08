Центры управления регионами помогут выявлять фейки во время выборов

По словам собеседника в руководстве «Диалога», интернет-направления в технологическом штабе создает каждый регион во взаимодействии с «Единой Россией»: «К нам [«Диалогу»] это прямого отношения не имеет». При этом кадры из ЦУРов на этом направлении могут быть использованы в тех субъектах Федерации, где это потребуется региональным администрациям, допускает он. Близкий к АП собеседник отмечает, что взаимодействие технологических штабов с ЦУРами позволит запрашивать доступ к интересующей их аналитике о проблемах, которые волнуют граждан на территории.