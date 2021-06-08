Центры управления регионами помогут выявлять фейки во время выборов

Центры управления регионами помогут выявлять фейки во время выборовГендиректор АНО «Диалог» Алексей Гореславский и глава ЦИК Элла Памфилова договариваются о сотрудничестве в интернете
8 июня председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова и гендиректор автономной некоммерческой организации (АНО) «Диалог регионы» Алексей Гореславский должны подписать соглашение о сотрудничестве во время выборов. Об этом рассказал «Ведомостям» источник, близкий к администрации президента (АП), подтвердили два источника в ЦИК и собеседник, близкий к «Диалогу». По сути этого рамочного документа организация должна будет осуществлять оперативный мониторинг, выявлять недостоверную информацию о выборах и передавать ее избирательным комиссиям для проверки, уточнил «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон.
«Диалог регионы» – дочерняя структура АНО «Диалог» (ее также возглавляет Гореславский), которая была учреждена мэрией Москвы в 2019 г. На базе «Диалога» в марте 2020 г. был создан федеральный информационный центр по мониторингу ситуации с ковидом.
В ведении «Диалог регионов» находятся офисы во всех субъектах Федерации, сотрудники которых с 1 декабря 2020 г. занимаются мониторингом актуальных проблемных ситуаций в субъектах Федерации для региональных властей и Москвы, – так называемые центры управления регионами (ЦУР). Всего в ЦУРах на данный момент работает более 1800 человек, из них свыше 320 – это специалисты по интернет-коммуникациям (smm, таргетологи и др.).
«У «Диалога» есть рабочая система обратной связи, которая себя зарекомендовала», – говорит источник в ЦИК. Соглашение не означает, что избирательные комиссии просто будут подключены к системе «Инцидент-менеджмента» (позволяет мониторить СМИ и соцсети в режиме онлайн). «Инфраструктура АНО будет задействована в информационных целях, в частности в рамках разъяснительной работы с избирателями о сроках и способах голосования, а также подачи обращений и жалоб», – утверждает он.
Близкий к АП источник говорит, что «комиссиям не хватает ресурсов для продвижения собственной повестки в интернете, а в ЦУРах есть все необходимые данные, которые поступают из разных источников, включая «Инцидент-менеджмент».
ЦУРы помогут выявлять и реагировать «на фейки и недостоверную информацию» (такой опыт уже использовался во время пандемии коронавируса), будут помогать в ответ «транслировать официальную позицию» – в частности, в случае сообщений о нарушениях, например о подвозе избирателей на участки.
Кроме того, во время кампании по выборам депутатов Госдумы на профильных сотрудников ЦУРов замкнут smm «Единой России», личные соцсети одномандатников и распространение информации о партийных кандидатах в социальных медиа, утверждает один из собеседников, близких к региональным властям.
Не все сотрудники ЦУРов будут переориентированы на работу во время избирательной кампании, да и их задачи по мониторингу проблемных ситуаций социального характера в регионах никто не отменял, говорит собеседник, близкий к «Диалогу». В части регионов интернет-направления в технологических штабах «Единой России» действительно возглавят руководители ЦУРов, отмечает собеседник «Ведомостей». По его словам, во время предыдущей кампании по выборам депутатов Госдумы 2016 г. специального направления для работы с кандидатами в интернете не было.
По словам собеседника в руководстве «Диалога», интернет-направления в технологическом штабе создает каждый регион во взаимодействии с «Единой Россией»: «К нам [«Диалогу»] это прямого отношения не имеет». При этом кадры из ЦУРов на этом направлении могут быть использованы в тех субъектах Федерации, где это потребуется региональным администрациям, допускает он. Близкий к АП собеседник отмечает, что взаимодействие технологических штабов с ЦУРами позволит запрашивать доступ к интересующей их аналитике о проблемах, которые волнуют граждан на территории.
Ранее в федеральный технологический штаб «Единой России» был включен заместитель гендиректора «Диалога» Владимир Табак, который, говорили два близких к АП собеседника «Ведомостей», должен курировать блок по продвижению кандидатов в интернете. Гореславский был недоступен для журналистов. Табак от комментариев отказался. В «Единой России» и «Диалоге» не стали комментировать взаимодействие региональных технологических штабов и ЦУРов во время избирательной кампании.
В подготовке статьи участвовала Елена Мухаметшина