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Путин: выборы в сентябре пройдут в строго установленные сроки

Ведомости

Выборы в России в сентябре пройдут в строго установленные сроки. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании первого этапа съезда «Единой России».

Он подчеркнул, что будут приняты все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов и избирателей на выборах. Президент также заверил, что даст поручения по обеспечению безопасности выборов и защите от попыток внешней манипуляции.

По словам Путина, выборы в сентябре станут важным этапом для укрепления России и ее стабильности в условиях беспрецедентного давления со стороны западных элит. Он заявил, что Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать ее развитие, и подчеркнул, что у страны достаточно сил, средств и политической воли. Путин также выразил уверенность, что все партии будут работать на сплоченность российского народа.

 С 18 по 20 сентября в России пройдут выборы в Госдуму. Будут избраны 450 парламентариев: 225 – по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам. В выборах в России имеют право участвовать 17 политических партий. Пять из них представлены в действующем парламенте – это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди». В выборах в Госдуму впервые будут участвовать ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Прямые выборы глав субъектов РФ запланированы в восьми регионах: Белгородской, Брянской, Тверской, Пензенской и Ульяновской областях, а также в Чечне, Тыве и Мордовии.

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