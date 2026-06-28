Путин: выборы в сентябре пройдут в строго установленные сроки

По словам Путина, выборы в сентябре станут важным этапом для укрепления России и ее стабильности в условиях беспрецедентного давления со стороны западных элит. Он заявил, что Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать ее развитие, и подчеркнул, что у страны достаточно сил, средств и политической воли. Путин также выразил уверенность, что все партии будут работать на сплоченность российского народа.