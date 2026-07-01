Более 60% украинцев хотят начала переговоров с РФ в ближайшее время

28 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва внимательно относится к каждому предложению со стороны Киева. По его словам, контакты по урегулированию налажены сразу по нескольким направлениям и линиям. Кроме уже известных запросов о встрече и временном прекращении огня поступают новые инициативы. В частности, речь о прекращении ударов вглубь территорий с обеих сторон и ограничение боевых действий только четырьмя территориями: Херсонской, Запорожской областями, Донецкой и Луганской народными республиками.