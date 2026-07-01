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Более 60% украинцев хотят начала переговоров с РФ в ближайшее время

Ведомости

Среди жителей Украины 66% выступают за начало переговоров по урегулированию конфликта с Россией как можно скорее. Такой вывод сделала американская компания Gallup в результате опроса населения.

При этом 24% граждан считают, что Украина должна продолжать боевые действия. Еще 11% не смогли дать исследователям точного ответа.

В исследовании Gallup не указаны точные даты проведения опроса, количество респондентов и возможная погрешность.

1 июля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса должны убедиться в том, что Украина будет «как можно сильнее» перед тем, как начнутся возможные переговоры Москвы и Киева. «То, что мы можем сделать, это поддерживать Украину в этой борьбе», – сказал он.

28 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва внимательно относится к каждому предложению со стороны Киева. По его словам, контакты по урегулированию налажены сразу по нескольким направлениям и линиям. Кроме уже известных запросов о встрече и временном прекращении огня поступают новые инициативы. В частности, речь о прекращении ударов вглубь территорий с обеих сторон и ограничение боевых действий только четырьмя территориями: Херсонской, Запорожской областями, Донецкой и Луганской народными республиками.

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