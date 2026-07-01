Рютте назвал задачу НАТО перед предстоящими переговорами России и Украины

«То, что мы можем сделать, это поддерживать Украину в этой борьбе и убедиться, что она будет как можно сильнее, когда эти переговоры начнутся в один прекрасный день. [Президент РФ Владимир] Путин должен решить, хочет он приехать или нет», – сказал он.