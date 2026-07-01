Рютте назвал задачу НАТО перед предстоящими переговорами России и Украины
Страны НАТО должны убедиться в том, что Украина будет «как можно сильнее» перед тем, как начнутся возможные переговоры Москвы и Киева. Об этом заявил в интервью газете Financial Times генеральный секретарь альянса Марк Рютте.
«То, что мы можем сделать, это поддерживать Украину в этой борьбе и убедиться, что она будет как можно сильнее, когда эти переговоры начнутся в один прекрасный день. [Президент РФ Владимир] Путин должен решить, хочет он приехать или нет», – сказал он.
По словам Рютте, Украина начала показывать успехи в ходе конфликта с РФ. Генсек НАТО отметил, что их в том числе признал президент США Дональд Трамп. При этом, подчеркнул Рютте, это не значит, что Москва будет активно принимать участие в процессе урегулирования.
30 июня газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники писала, что страны НАТО не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной поддержке Украины на 2027 г. в ходе подготовки к предстоящему саммиту альянса в Турции. По данным издания, против принятия соответствующего решения выступила Италия. В результате участникам переговоров удалось достичь договоренности только по финансированию на 2026 г.
В тот же день представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что Украина пока не успевает освоить весь объем предусмотренного военного финансирования, поэтому выплата обещанных €5,9 млрд на закупку беспилотников была произведена не полностью. По словам Уйвари, причиной стала недостаточная сумма контрактов, представленных украинской стороной на согласование. Он отметил, что ЕК предоставит деньги, если Украина сможет направить контракты на оставшиеся €900 млн.