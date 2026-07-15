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Кремль анализирует заявления США по теме новых санкций

Россия будет принимать решения в зависимости от развития событий, сообщил Песков
Ведомости

Российская сторона фиксирует и анализирует заявления президента США Дональда Трамп о готовности ввести новые санкции против Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы внимательно слушаем, фиксируем и анализируем заявления, которые идут и на рабочем уровне, и на уровне президента США относительно этих санкций. Будем смотреть в зависимости от развития событий», – сказал он.

Песков повторил, что Вашингтон сейчас занят ситуацией на Ближнем Востоке, поэтому переговоры по Украине не продолжаются.

Китай выступил против законопроекта Грэма об антироссийских санкциях

Политика / Международные новости

14 июля CNN со ссылкой на чиновника из Белого дома сообщил, что Трамп поддержит законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций в отношении Москвы. Это произошло вскоре после смерти ключевого автора инициативы сенатора-республиканца Линдси Грэма.

Законопроект предусматривает 13 ограничительных мер, включая санкции против лиц и финансовых институтов, поддерживающих, а также связанных с представителями правительства РФ. В проекте содержится также запрет на листинг и торговлю российскими активами на американских фондовых рынках, на вклады в госдолг России и др.

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