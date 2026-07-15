Кремль анализирует заявления США по теме новых санкций

Кремль анализирует заявления США по теме новых санкцийРоссия будет принимать решения в зависимости от развития событий, сообщил Песков
Российская сторона фиксирует и анализирует заявления президента США Дональда Трамп о готовности ввести новые санкции против Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы внимательно слушаем, фиксируем и анализируем заявления, которые идут и на рабочем уровне, и на уровне президента США относительно этих санкций. Будем смотреть в зависимости от развития событий», – сказал он.
Песков повторил, что Вашингтон сейчас занят ситуацией на Ближнем Востоке, поэтому переговоры по Украине не продолжаются.
14 июля CNN со ссылкой на чиновника из Белого дома сообщил, что Трамп поддержит законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций в отношении Москвы. Это произошло вскоре после смерти ключевого автора инициативы сенатора-республиканца Линдси Грэма.
Законопроект предусматривает 13 ограничительных мер, включая санкции против лиц и финансовых институтов, поддерживающих, а также связанных с представителями правительства РФ. В проекте содержится также запрет на листинг и торговлю российскими активами на американских фондовых рынках, на вклады в госдолг России и др.