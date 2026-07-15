Китай выступил против законопроекта Грэма об антироссийских санкциях

15 июля газета The New York Times со ссылкой на источник написала, что американский лидер не считает приоритетным принятие законопроекта об ужесточении антироссийских санкций. По данным издания, Трамп может проявить готовность поддержать законопроект, если его текст будет предусматривать исключительное право президента приостанавливать или отменять ограничения. Глава Белого дома считает, что эта опция станет для него важным инструментом при проведении переговоров, отметил источник газеты.