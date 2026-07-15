Китай выступил против законопроекта Грэма об антироссийских санкциях
Китай выступил против американского законопроекта, предусматривающего санкции в отношении крупнейших покупателей российских нефти и газа. Об этом на брифинге заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, отвечая на вопрос журналистов о новой инициативе США, передает ТАСС.
МИД КНР назвал санкции США односторонними, не имеющими оснований в международном праве и не санкционированными Советом Безопасности ООН. Цзянь отметил, что Китай примет все необходимые меры для обеспечения законных прав и интересов своих компаний.
14 июля CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп поддержит законопроект о новых санкциях против России, инициатором которого выступал покойный сенатор Линдси Грэм. По данным телеканала, документ предусматривает возможность введения высоких пошлин на импорт товаров из стран, закупающих российские энергоресурсы. В этот же день сам Трамп высказался касаемо данной инициативы, заявив журналистам, что законопроект имеет высокие шансы на принятие.
15 июля газета The New York Times со ссылкой на источник написала, что американский лидер не считает приоритетным принятие законопроекта об ужесточении антироссийских санкций. По данным издания, Трамп может проявить готовность поддержать законопроект, если его текст будет предусматривать исключительное право президента приостанавливать или отменять ограничения. Глава Белого дома считает, что эта опция станет для него важным инструментом при проведении переговоров, отметил источник газеты.
4 июня палата представителей конгресса США вынесла на голосование законопроект об ужесточении санкций против России и расширении помощи Украине. Инициативу поддержали 218 конгрессменов. Против проголосовали 204 законодателя. Для принятия документа требовалось минимум 218 голосов.
В январе Трамп обсуждал с конгрессменами ужесточение антироссийских санкций. Тогда Грэм сообщал, что американский лидер одобрил продвижение подобного законопроекта. Он уточнил, что документ предусматривает ограничения против стран, закупающих российскую нефть по сниженным ценам.