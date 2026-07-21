Лавров встретился с главой МИД Лаоса

21 июля Лавров прибыл в Манилу для участия во встречах глав внешнеполитических ведомств в форматах Россия-АСЕАН. На полях мероприятий АСЕАН 22 июля запланированы переговоры с главами внешнеполитических ведомств Филиппин, Брунея, Индии, Шри-Ланки и Бразилии. Кроме того, Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите и Региональном форуме АСЕАН по безопасности.‍