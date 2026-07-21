Лавров встретился с главой МИД Лаоса
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Лаоса Тхонгсаваном Фомвиханом в Маниле на Филиппинах. Об этом сообщило министерство иностранных дел РФ.
Переговоры состоялись в рамках международных мероприятий, связанных с деятельностью Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
21 июля Лавров прибыл в Манилу для участия во встречах глав внешнеполитических ведомств в форматах Россия-АСЕАН. На полях мероприятий АСЕАН 22 июля запланированы переговоры с главами внешнеполитических ведомств Филиппин, Брунея, Индии, Шри-Ланки и Бразилии. Кроме того, Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите и Региональном форуме АСЕАН по безопасности.
20 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала «РИА Новости», что ведомство прорабатывает возможную встречу Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях мероприятий АСЕАН.
АСЕАН объединяет десять государств Юго-Восточной Азии: Индонезию, Малайзию, Сингапур, Бруней, Филиппины, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджу и Мьянму. В ближайшей перспективе к организации планирует присоединиться Восточный Тимор, который готовится стать ее одиннадцатым участником.