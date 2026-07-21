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Лавров прибыл в Манилу для участия во встречах глав МИД в форматах Россия-АСЕАН

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Манилу. Там он намерен принять участие во встречах глав внешнеполитических ведомств в форматах Россия-АСЕАН, сообщает «Интерфакс».

21 июля Лавров проведет встречу с коллегой из Лаоса в Маниле. На полях мероприятий АСЕАН 22 июля запланированы переговоры с главами внешнеполитических ведомств Филиппин, Брунея, Индии, Шри-Ланки и Бразилии.

Кроме того, Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите и Региональном форуме АСЕАН по безопасности.‍

20 июля официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщала «РИА Новости», что МИД прорабатывает возможную встречу Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях мероприятий АСЕАН.

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