Лавров прибыл в Манилу для участия во встречах глав МИД в форматах Россия-АСЕАН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Манилу. Там он намерен принять участие во встречах глав внешнеполитических ведомств в форматах Россия-АСЕАН, сообщает «Интерфакс».
21 июля Лавров проведет встречу с коллегой из Лаоса в Маниле. На полях мероприятий АСЕАН 22 июля запланированы переговоры с главами внешнеполитических ведомств Филиппин, Брунея, Индии, Шри-Ланки и Бразилии.
Кроме того, Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите и Региональном форуме АСЕАН по безопасности.
20 июля официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщала «РИА Новости», что МИД прорабатывает возможную встречу Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях мероприятий АСЕАН.