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Индекс Мосбиржи резко вырос после объявления даты встречи Лаврова и Рубио

Ведомости

Индекс Мосбиржи резко вырос до 2111,53 пункта к 12:08 мск, увеличившись более чем на 2%, следует из данных TradingView.

Рост зафиксирован на фоне новости о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио согласовали встречу, которая пройдет 23 июля.

К 12:22 рост замедлился до 1,06%, показатель составил 2100,5 пункта.

20 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что российская сторона приветствует возможные контакты с США по линии Лаврова и Рубио. 6 июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что руководитель российского внешнеполитического ведомства и его американский коллега поддерживают контакты как в письменной, так и в устной форме. По его словам, диалог между странами на рабочем уровне продолжается «в ежедневном режиме».

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