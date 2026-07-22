Индекс Мосбиржи резко вырос после объявления даты встречи Лаврова и Рубио
Рост зафиксирован на фоне новости о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио согласовали встречу, которая пройдет 23 июля.
К 12:22 рост замедлился до 1,06%, показатель составил 2100,5 пункта.
20 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что российская сторона приветствует возможные контакты с США по линии Лаврова и Рубио. 6 июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что руководитель российского внешнеполитического ведомства и его американский коллега поддерживают контакты как в письменной, так и в устной форме. По его словам, диалог между странами на рабочем уровне продолжается «в ежедневном режиме».