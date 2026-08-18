FT: США хотят добиться прорыва по Украине через новых посредников

18 августа FT писала, что Кук перед поездкой на ПМЭФ получил дипломатический паспорт. На форуме он встречался с представителями Кремля, среди которых, по данным источника, был советник президента РФ Антон Кобяков. Кук не раскрыл, поручал ли ему президент США Дональд Трамп установить дипломатические контакты.