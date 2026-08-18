FT: США хотят добиться прорыва по Украине через новых посредниковШтаты могут рассматривать на эту роль Родни Кука, считают источники издания
США делают ставку на новых переговорщиков в вопросе урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник в американской администрации.
По данным издания, именно за этим Белый дом отправил на Петербургский экономический форум (ПМЭФ) председателя Комиссии изящных искусств США Родни Мимс Кук-младшего. Вашингтон рассчитывает, что с помощью нового посредника удастся найти компромиссы в переговорах по разрешению конфликта на Украине.
Как отметили в FT, Кук стал первым американским чиновником, посетившим ПМЭФ с 2018 г. Издание также дополнило, что Белый дом все еще оптимистично смотрит на возможности дипломатического урегулирования конфликта.
18 августа FT писала, что Кук перед поездкой на ПМЭФ получил дипломатический паспорт. На форуме он встречался с представителями Кремля, среди которых, по данным источника, был советник президента РФ Антон Кобяков. Кук не раскрыл, поручал ли ему президент США Дональд Трамп установить дипломатические контакты.