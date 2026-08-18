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FT: чиновник из США провел «тихие» переговоры с Кремлем на ПМЭФ-2026

Елена Вострикова

Председатель Комиссии изящных искусств США Родни Мимс Кук-младший во время визита на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) провел переговоры с представителями Кремля в рамках «тихой» дипломатической миссии. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники среди американских чиновников.

По данным газеты, перед поездкой в Россию Кук получил дипломатический паспорт и прошел необходимые инструктажи. На ПМЭФе он встречался с представителями Кремля, среди которых, по словам одного из источников, был советник президента России Антон Кобяков.

Официально Кук участвовал в форуме в качестве председателя Комиссии США по изящным искусствам для укрепления культурных связей между двумя странами. Однако его поездка имела «глубокий символический смысл, указывающий на перспективу возрождения дипломатии», пишет FT.

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Политика / Международные отношения

Госсекретарь США Марко Рубио публично заявлял, что ему ничего не известно об американской делегации в Санкт-Петербурге. При этом два источника FT утверждают, что в Вашингтоне рассчитывали на использование таких нестандартных посредников, как Кук, для выхода из дипломатического тупика в процессе урегулирования конфликта на Украине.

Сам Кук не стал раскрывать газете подробности встреч с российскими чиновниками и не ответил на вопрос, поручал ли ему президент США Дональд Трамп установить контакты. Он также не уточнил, планирует ли в ближайшее время вновь посетить Россию.

В Белом доме заявили FT, что США «продолжают играть конструктивную роль в диалоге с обеими сторонами, работая над завершением войны», а Трамп «оптимистично» оценивает перспективы достижения мирного соглашения.

5 июня «Ведомости» писали, что во время выступления на ПМЭФе Кук представил свои проекты и показал свой загородный дом, в шутку назвав его дачей. При этом конкретных предложений по развитию культурных связей России и США он не выдвинул. В конце сессии Кук заявил, что все возможно после того, как «будет мир», тем самым связав перспективы двустороннего диалога с урегулированием конфликта на Украине.

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