FT: чиновник из США провел «тихие» переговоры с Кремлем на ПМЭФ-2026

5 июня «Ведомости» писали, что во время выступления на ПМЭФе Кук представил свои проекты и показал свой загородный дом, в шутку назвав его дачей. При этом конкретных предложений по развитию культурных связей России и США он не выдвинул. В конце сессии Кук заявил, что все возможно после того, как «будет мир», тем самым связав перспективы двустороннего диалога с урегулированием конфликта на Украине.