FT: чиновник из США провел «тихие» переговоры с Кремлем на ПМЭФ-2026
Председатель Комиссии изящных искусств США Родни Мимс Кук-младший во время визита на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) провел переговоры с представителями Кремля в рамках «тихой» дипломатической миссии. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники среди американских чиновников.
По данным газеты, перед поездкой в Россию Кук получил дипломатический паспорт и прошел необходимые инструктажи. На ПМЭФе он встречался с представителями Кремля, среди которых, по словам одного из источников, был советник президента России Антон Кобяков.
Официально Кук участвовал в форуме в качестве председателя Комиссии США по изящным искусствам для укрепления культурных связей между двумя странами. Однако его поездка имела «глубокий символический смысл, указывающий на перспективу возрождения дипломатии», пишет FT.
Госсекретарь США Марко Рубио публично заявлял, что ему ничего не известно об американской делегации в Санкт-Петербурге. При этом два источника FT утверждают, что в Вашингтоне рассчитывали на использование таких нестандартных посредников, как Кук, для выхода из дипломатического тупика в процессе урегулирования конфликта на Украине.
Сам Кук не стал раскрывать газете подробности встреч с российскими чиновниками и не ответил на вопрос, поручал ли ему президент США Дональд Трамп установить контакты. Он также не уточнил, планирует ли в ближайшее время вновь посетить Россию.
В Белом доме заявили FT, что США «продолжают играть конструктивную роль в диалоге с обеими сторонами, работая над завершением войны», а Трамп «оптимистично» оценивает перспективы достижения мирного соглашения.
5 июня «Ведомости» писали, что во время выступления на ПМЭФе Кук представил свои проекты и показал свой загородный дом, в шутку назвав его дачей. При этом конкретных предложений по развитию культурных связей России и США он не выдвинул. В конце сессии Кук заявил, что все возможно после того, как «будет мир», тем самым связав перспективы двустороннего диалога с урегулированием конфликта на Украине.