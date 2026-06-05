Путин в ходе ПМЭФа попросил американского чиновника передать привет Трампу

29 апреля Путин и Трамп провели телефонный разговор по инициативе российской стороны. Президент РФ заявил, что считает правильным его решение продлить режим прекращения огня в отношении Ирана, а Трамп акцентировал важность скорейшего прекращения боевых действий на Украине, а также готовность со своей стороны всячески этому содействовать, передавал помощник президента РФ Юрий Ушаков.