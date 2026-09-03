Армия России взяла под контроль три населенных пункта в Харьковской области
Российские войска установили контроль над селами Василевка и Должанка, а также над поселком Благодатное в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, под контроль эти территории взяли подразделения группировки войск «Север».
В Минобороны также сообщили, что подразделениям «Южной» группировки войск удалось освободить село Ижевка в ДНР.
2 сентября военные из группировки «Север» взяли под контроль поселок Казачья Лопань в Харьковской области, а западная группировка войск – город Святогорск в ДНР. О том что эти населенные пункты перешли под контроль ВС РФ, 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию. По его словам, в северо-восточной части Харьковской области завершено окружение группировки численностью до 2000 человек. Российский лидер сообщал, что площадь котла составила 460 кв. км, в него входят 27 населенных пунктов. За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, включая Казачью Лопань и Святогорск.
30 августа подразделения «Севера» установили контроль над двумя селами в Сумской области – Великий Прикол и Садки.