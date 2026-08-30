ВС РФ взяли под контроль села Великий Прикол и Садки в Сумской области
Российская армия установила контроль над двумя селами в Сумской области – Великий Прикол и Садки. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, российские военные из группировки «Север» заняли оба села.
29 августа в Сумской области под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Храповщина, в ДНР – населенные пункты Рубежное и Новоандреевка.
27 августа ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Шевченковское в Запорожской области. 26 августа российские военные заняли село Писаревка в Сумской области и село Неженка в Запорожской области.