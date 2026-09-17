Российские военные взяли контроль над Малой Волчьей в Харьковской области
Российские военные установили контроль над селом Малая Волчья в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В результате наступательных действий контроль над населенным пунктом перешел к подразделениям группировки войск «Север».
В Минобороны также сообщили о взятии поселка Розовка в Запорожской области. Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Восток».
15 сентября подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селом Ольховатка в Харьковской области.
14 сентября российские военные заняли село Широкое и поселок городского типа Шевченково в Харьковской области. Их также брали подразделения «Севера». Днем ранее они установили контроль над населенным пунктом Черняков.
12 сентября подразделения «Центра» установили контроль над Веселым в ДНР. Военные не дали двум штурмовым группам ВСУ вырваться из окружения – в районах населенных пунктов Слизнево и Гогино Харьковской области.